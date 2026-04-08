Rete delle farmacie, il Comune di Latina avvia la revisione della pianta organica

LATINA – E’ stato avviato il nuovo accordo quadro per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento delle strade comunali di Latina. “Gli interventi saranno effettuati sulla base del grado di incidentalità e usura delle strade, così da concentrare le risorse del bilancio comunale sulle situazioni più critiche”, spiegano dall’Ente. Le ditte in campo hanno già provveduto ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria in via Rossetti e via Epitaffio, e sono già pronti gli ordini di servizio per la prossima settimana, che riguarderanno, tra le altre, corso della Repubblica, via Zani, via Zanetti, corso Matteotti e via Varsavia.

“Questo accordo quadro – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano – non è un semplice piano di interventi tecnici, ma un impegno concreto per restituire vivibilità e dignità alle nostre strade. Agire sulla manutenzione significa non solo prevenire incidenti e garantire una mobilità fluida, ma anche avere cura dell’immagine della nostra città. Una strada ben curata è il primo segnale di una comunità che funziona e che rispetta lo spazio pubblico. Grazie a questo nuovo metodo di lavoro, basato su criteri oggettivi di criticità e usura, saremo in grado di dare risposte tempestive ed efficaci, ottimizzando ogni singolo euro del bilancio comunale”.

“Il nuovo accordo quadro – ha evidenziato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici – prevede la suddivisione della città in due lotti, 1 e 2, all’interno dei quali abbiamo previsto lavori per complessivi 650mila euro. A breve, simultaneamente ai lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento, si provvederà anche alla manutenzione straordinaria di via Speri, largo Silvestri e via Pellico, in pieno centro storico. E’ opportuno ricordare che abbiamo avviato l’iter per l’ottenimento del mutuo di 10 milioni di euro che, come dai primi elaborati approvati con delibera di giunta, permetterà i lavori di manutenzione straordinaria in moltissime strade del centro, dei borghi e delle periferie della città”.