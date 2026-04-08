ATTUALITA'
Rete delle farmacie, il Comune di Latina avvia la revisione della pianta organica
Farmacia comunale e rete delle farmacie: il Comune avvia la revisione della pianta organica e punta al rilancio dei servizi sul territorio. Il tema è stato al centro della Commissione Attività Produttive, che ha dato il via all’iter di aggiornamento del piano fermo al 2018 e ha fatto il punto sul percorso di rilancio della farmacia comunale. Negli ultimi mesi la struttura è stata oggetto di interventi di riqualificazione e potenziamento del personale, arrivando a un organico quasi completo e a una nuova direzione. Parallelamente, sono stati attivati nuovi servizi che hanno portato a un aumento dell’utenza e del fatturato, trasformando la farmacia in un presidio più efficiente e vicino ai cittadini. Tra le attività introdotte o in fase di attivazione ci sono screening gratuiti, consulenze, servizi per anziani e pazienti oncologici e prestazioni diagnostiche come holter ed elettrocardiogramma. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la struttura in una “farmacia dei servizi”, in convenzione con la ASL di Latina. Durante la seduta è stato affrontato anche il tema della pianta organica delle farmacie, che sarà aggiornata secondo i criteri previsti dalla normativa, tra cui il rapporto tra numero di farmacie e popolazione e una distribuzione più equilibrata sul territorio. La Commissione ha approvato all’unanimità l’avvio della revisione, che prevede anche lo spostamento di alcune sedi mai attivate verso zone con maggiore necessità, come Borgo Isonzo, Gionchetto e l’area Q4-Q5. Secondo quanto emerso dal confronto con l’Ordine dei Farmacisti e la ASL di Latina, il centro storico risulta già saturo, mentre le aree in espansione necessitano di nuovi presidi. L’obiettivo è migliorare l’accesso ai servizi farmaceutici e rispondere in modo più efficace ai bisogni della popolazione.
ATTUALITA'
Latina, manutenzione delle strade, avviato il nuovo accordo quadro
LATINA – E’ stato avviato il nuovo accordo quadro per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento delle strade comunali di Latina. “Gli interventi saranno effettuati sulla base del grado di incidentalità e usura delle strade, così da concentrare le risorse del bilancio comunale sulle situazioni più critiche”, spiegano dall’Ente. Le ditte in campo hanno già provveduto ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria in via Rossetti e via Epitaffio, e sono già pronti gli ordini di servizio per la prossima settimana, che riguarderanno, tra le altre, corso della Repubblica, via Zani, via Zanetti, corso Matteotti e via Varsavia.
“Questo accordo quadro – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano – non è un semplice piano di interventi tecnici, ma un impegno concreto per restituire vivibilità e dignità alle nostre strade. Agire sulla manutenzione significa non solo prevenire incidenti e garantire una mobilità fluida, ma anche avere cura dell’immagine della nostra città. Una strada ben curata è il primo segnale di una comunità che funziona e che rispetta lo spazio pubblico. Grazie a questo nuovo metodo di lavoro, basato su criteri oggettivi di criticità e usura, saremo in grado di dare risposte tempestive ed efficaci, ottimizzando ogni singolo euro del bilancio comunale”.
“Il nuovo accordo quadro – ha evidenziato il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici – prevede la suddivisione della città in due lotti, 1 e 2, all’interno dei quali abbiamo previsto lavori per complessivi 650mila euro. A breve, simultaneamente ai lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento, si provvederà anche alla manutenzione straordinaria di via Speri, largo Silvestri e via Pellico, in pieno centro storico. E’ opportuno ricordare che abbiamo avviato l’iter per l’ottenimento del mutuo di 10 milioni di euro che, come dai primi elaborati approvati con delibera di giunta, permetterà i lavori di manutenzione straordinaria in moltissime strade del centro, dei borghi e delle periferie della città”.
ATTUALITA'
Passione di Cristo di Sezze, la Penna (Pd): “Nessun sostegno finanziario dalla Regione Lazio alla Sacra Rappresentazione”
LATINA – “Quest’anno la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze non riceverà alcun sostegno finanziario da parte di Regione Lazio”. Lo dichiara proprio nel giorno dell’evento il consigliere regionale Salvatore La Penna rimarcando come “negli ultimi giorni la Giunta Regionale ha finanziato altre iniziative promosse da associazioni in provincia di Latina, con la finalità di “promuovere l’immagine della Regione Lazio”. Contributi legittimi ed iniziative di cui non vogliamo mettere in discussione la bontà. Ma nulla di paragonabile al valore storico, religioso e culturale della Passione di Cristo”, commenta il consigliere regionale pontino.
“Suona come una beffa contraddittoria – aggiunge La Penna – il fatto che lo stesso sito ufficiale del turismo della Regione Lazio, Visit Lazio, proprio l’altro ieri abbia postato un testo in cui esaltava la Sacra Rappresentazione di Sezze come “una delle massime espressioni del genere a livello italiano e internazionale”. Un valore così alto da non essere ritenuto degno di un euro di contributo”.
ATTUALITA'
Tiziano Ferro duetta con Giorgia: il nuovo pezzo è Superstar
LATINA – Esce a mezzanotte Superstar, il nuovo pezzo di Tiziano Ferro e Giorgia. E’ il primo duetto tra i due, amici da tempo, ed è stato annunciato con un post dell’artista di Latina: “Era notte fonda per me, l’alba per Giorgia. Parlavamo di vita, delle nostre vite, e della necessità che tutti hanno di stare bene. Così è nata Superstar”.
Un testo nato da una telefonata tra Los Angeles e Roma che racconta gli alti e bassi del mondo della musica, “i grandi successi ma anche i momenti di difficoltà e la necessità di avere ben chiaro chi siamo al di là del palco, degli applausi e della fama”, ha detto Tiziano Ferro. “Un brano in cui si sentiamo a nostro agio, in cui ci siamo potuti abbracciare e divertire, sperando che anche il pubblico lo faccia”, ha aggiunto Giorgia.
Il nuovo singolo da domani (3 aprile) anche su Radio Immagine, è una delle nuove tracce di “Sono un grande (Deluxe)”, in uscita il 22 maggio, dove si troveranno 7 nuove canzoni e 5 collaborazioni, tra cui quella con la grande cantante romana che sta attraversando un momento molto positivo della sua carriera artistica. Per Tiziano invece, ormai vicinissimo il ritorno negli stadi con il tour estivo che ha già venduto 400mila biglietti.
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