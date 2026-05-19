Il Generale di divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Latina

Arriva in provincia di Latina La Notte dei Musei, il 23 Maggio, con performance dal vivo e visite guidate gratuite a Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Terracina.

“La Notte Europea dei Musei – spiegano dalla DMO Monti Lepini che l’ha organizzata con il contributo dei sei Comun – iè un’iniziativa nata in Francia molti anni fa, ormai divenuta un appuntamento dal grande significato culturale in tutta Europa. Quest’anno, per la prima volta, i Monti Lepini e Ausoni, la Pianura Pontina e il litorale si uniscono a questa grande celebrazione si uniscono a questa grande celebrazione con “La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare”. Sei comunità unite non solo dalla storia e dal territorio, ma anche da una visione comune che le ha portate a essere parte attiva della DMO dai Monti Lepini al Mare. È proprio questa Destinazione Turistica, nata dalla volontà e dalla collaborazione diretta di questi sei Comuni e una dozzina di operatori privati (https://mybestlazio.it/chi-siamo), il motore organizzativo e culturale dell’iniziativa, già sperimentata lo scorso inverno con il format “L’Arte al Museo”, realizzato insieme al Polo Museale di Priverno.

Un’occasione per accendere i riflettori su spazi museali di grande valore storico, talvolta poco frequentati ma anche per rivivere altri luoghi come per esempio Le Torri di Portella a Monte San Biagio — antico confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio — che per una notte si trasformeranno in ‘musei per un giorno’. Inoltre, i visitatori delle Favisse a Terracina saranno guidati in un’esperienza immersiva multisensoriale a cura di Donato Dozzy, dj producer di fama mondiale, che ha contribuito con un’istallazione sonora ideata e pensata per questa iniziativa.

L’ingresso è gratuito in tutti gli spazi delle sei città coinvolte dalle ore 20 alle 24 (ultimo ingresso). Ogni appuntamento prevede uno spettacolo in prossimità dell’orario d’apertura e una replica a metà serata alle 22:30.

“Il ruolo della DMO nella realizzazione dell’iniziativa La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare è stato determinate in quanto una delle funzioni della rete, come recita lo stesso statuto, è la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’ambito territoriale di riferimento dell’intera DMO, che si estende ben oltre quello dei singoli soci, attraverso progettualità condivise e coordinate. Questa è la grande opportunità che un’iniziativa di questo tipo offre: mettere attorno ad un tavolo tutti i soci pubblici e privati su un obiettivo comune, il cui successo è direttamente proporzionale alla capacità di fare rete – dichiara Lecizio Parlagreco, Presidente e Destination Manager dell’associazione -. A differenza di altre rassegne già realizzate dalla stessa DMO in passato un evento di questo tipo è ancora più significativo nella misura in cui mette al centro i luoghi della cultura come spazi di conoscenza e socialità, e il fatto che sia un’attività che si svolge in contemporanea in sei città della Provincia di Latina è una caratteristica che ne esalta ancora di più il valore simbolico e sostanziale. Un modo efficace – continua – di promuovere un territorio ampio come un’unica destinazione turistica integrata dai Monti Lepini al Mare, rilanciando la centralità dei luoghi della cultura sia come fattore determinante per il benessere della Comunità locale, sia come conseguente opportunità di sviluppo turistico. Quest’ultimo tema è il presupposto da cui si muove ogni progetto della DMO dai Monti Lepini al Mare, ossia: lo sviluppo dei servizi di base di ogni territorio in primis per i residenti diventa un’opportunità di sviluppo ancora più utile ed efficace considerato che il turista, o il viaggiatore, non è altro che un residente temporaneo nel luogo che decide di visitare.”