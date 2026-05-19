APPUNTAMENTI
La Notte dei Musei arriva a Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Terracina
Arriva in provincia di Latina La Notte dei Musei, il 23 Maggio, con performance dal vivo e visite guidate gratuite a Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Terracina.
“La Notte Europea dei Musei – spiegano dalla DMO Monti Lepini che l’ha organizzata con il contributo dei sei Comun – iè un’iniziativa nata in Francia molti anni fa, ormai divenuta un appuntamento dal grande significato culturale in tutta Europa. Quest’anno, per la prima volta, i Monti Lepini e Ausoni, la Pianura Pontina e il litorale si uniscono a questa grande celebrazione si uniscono a questa grande celebrazione con “La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare”. Sei comunità unite non solo dalla storia e dal territorio, ma anche da una visione comune che le ha portate a essere parte attiva della DMO dai Monti Lepini al Mare. È proprio questa Destinazione Turistica, nata dalla volontà e dalla collaborazione diretta di questi sei Comuni e una dozzina di operatori privati (https://mybestlazio.it/chi-siamo), il motore organizzativo e culturale dell’iniziativa, già sperimentata lo scorso inverno con il format “L’Arte al Museo”, realizzato insieme al Polo Museale di Priverno.
Un’occasione per accendere i riflettori su spazi museali di grande valore storico, talvolta poco frequentati ma anche per rivivere altri luoghi come per esempio Le Torri di Portella a Monte San Biagio — antico confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio — che per una notte si trasformeranno in ‘musei per un giorno’. Inoltre, i visitatori delle Favisse a Terracina saranno guidati in un’esperienza immersiva multisensoriale a cura di Donato Dozzy, dj producer di fama mondiale, che ha contribuito con un’istallazione sonora ideata e pensata per questa iniziativa.
L’ingresso è gratuito in tutti gli spazi delle sei città coinvolte dalle ore 20 alle 24 (ultimo ingresso). Ogni appuntamento prevede uno spettacolo in prossimità dell’orario d’apertura e una replica a metà serata alle 22:30.
“Il ruolo della DMO nella realizzazione dell’iniziativa La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare è stato determinate in quanto una delle funzioni della rete, come recita lo stesso statuto, è la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’ambito territoriale di riferimento dell’intera DMO, che si estende ben oltre quello dei singoli soci, attraverso progettualità condivise e coordinate. Questa è la grande opportunità che un’iniziativa di questo tipo offre: mettere attorno ad un tavolo tutti i soci pubblici e privati su un obiettivo comune, il cui successo è direttamente proporzionale alla capacità di fare rete – dichiara Lecizio Parlagreco, Presidente e Destination Manager dell’associazione -. A differenza di altre rassegne già realizzate dalla stessa DMO in passato un evento di questo tipo è ancora più significativo nella misura in cui mette al centro i luoghi della cultura come spazi di conoscenza e socialità, e il fatto che sia un’attività che si svolge in contemporanea in sei città della Provincia di Latina è una caratteristica che ne esalta ancora di più il valore simbolico e sostanziale. Un modo efficace – continua – di promuovere un territorio ampio come un’unica destinazione turistica integrata dai Monti Lepini al Mare, rilanciando la centralità dei luoghi della cultura sia come fattore determinante per il benessere della Comunità locale, sia come conseguente opportunità di sviluppo turistico. Quest’ultimo tema è il presupposto da cui si muove ogni progetto della DMO dai Monti Lepini al Mare, ossia: lo sviluppo dei servizi di base di ogni territorio in primis per i residenti diventa un’opportunità di sviluppo ancora più utile ed efficace considerato che il turista, o il viaggiatore, non è altro che un residente temporaneo nel luogo che decide di visitare.”
APPUNTAMENTI
Il Generale di divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Latina
Questa mattina il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Nel corso della visita, il General Cantoni ha incontrato il personale in servizio, riscontrando l’operatività delle articolazioni territoriali dipendenti dal Comando Provinciale di Latina e confrontandosi con i militari quotidianamente impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e approfondimento sulle principali attività operative svolte dall’Arma sul territorio, anche con riferimento all’operazione condotta nella giornata di ieri dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, nonché sulle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica e della legalità. Nel suo intervento, il Comandante della Legione Carabinieri Lazio ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente dai Carabinieri, sottolineando l’importanza del ruolo del Carabiniere quale fondamentale presidio di legalità e punto di riferimento per la cittadinanza.
APPUNTAMENTI
A Cisterna fine settimana dedicato dalla Festa della Madonna del Divino Amore
Il 23 e 24 maggio torna a Cisterna come ogni anno la Festa della Madonna del Divino Amore, una delle celebrazioni più sentite dalla comunità. La città vivrà due intensi giorni di eventi, religiosi e civili, organizzati dai Prioretti della Madonna del Divino Amore, con il patrocinio del Comune. Le celebrazioni prenderanno il via sabato pomeriggio alle ore 15 con la 38esima edizione della Fiaccolata del Gemellaggio che, dopo la benedizione presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma e la partenza dei tedofori, vedrà l’arrivo della fiaccola portata in staffetta a Cisterna alle 18.45 quando farà ingresso nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo: qui verrà celebrata la Santa Messa con la benedizione della fiaccola e dei partecipanti. A conclusione del rito religioso alle ore 20 prenderà il via la solenne processione che condurrà il quadro con l’immagine sacra della Madonna nella cappellina in via dell’Anello con la partecipazione della Confraternita San Rocco e del Gruppo culturale “Esso Chissi”. Alle ore 21 è prevista la cerimonia di riconoscimento alla carriera del Premio “Nicola Del Prete”, giunto alla sua quarta edizione. La serata si concluderà in piazza alle ore 21.30 con la musica della storica big band “The SHOWERS”. I festeggiamenti riprenderanno domenica mattina alle ore 9 con il tradizionale omaggio floreale alla Madonna da parte dei ciclisti del gruppo sportivo GS Asd Tres Tabernae. Il programma prevede poi, alle 9.30 la gara di tiro con l’arco medievale e nudo “Coppa Madonna del Divino Amore” in collaborazione con la scuola “Arcieri delle Torri”; alle ore 10 la gara di calci di rigore aperta ai ragazzi nati tra 2010 e il 2015; alle ore 11.30 la celebrazione della Santa Messa nella Cappellina in via dell’Anello. Nel pomeriggio alle 16.30 giochi popolari per bambini, tiro alla fune e corsa dei sacchi oltre all’esibizione del gruppo “Arcieri delle Torri”. Alle ore 17 ci sarà la sfilata per le vie del Borgo antico allietata dalla Banda musicale “Città di Cisterna”, poi alle 19.45 il Santo Rosario e a seguire la processione di rientro in chiesa del quadro della Madonna del Divino Amore. La giornata si concluderà con la tradizionale “Gara degli spaghetti” del memorial “Cecconi Olindo” e alle 21.15 chiusura con la musica della band “EXTEREO”.
APPUNTAMENTI
Giornate della Legalità: al D’Annunzio in scena “Mafia: il mondo parallelo”
LATINA – Il 22 maggio 2026, alle ore 10:00 al Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” di Latina andrà in scena lo spettacolo di teatro-danza “Mafia: il mondo parallelo”, ideato, diretto e coreografato da Valeria Vallone. L’iniziativa è promossa dal Comune di Latina – Assessorato alla Cultura, nell’ambito delle Giornate della Legalità e del più ampio percorso culturale ed educativo dedicato ai temi della cittadinanza consapevole, della memoria civile e del contrasto alle mafie.
L’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale rivolta ai giovani e alle scuole, sviluppata dal Teatro Comunale in occasione delle Giornate della Legalità. Il progetto fa seguito al significativo incontro con il Presidente Pietro Grasso, realizzato nell’ambito del Latina Stori@Fest, che ha registrato una straordinaria partecipazione degli studenti del territorio sui temi della giustizia, della responsabilità civile e dell’impegno contro ogni forma di criminalità organizzata.
Sul palco 18 artisti tra danzatori, cantanti e attori daranno vita a una potente narrazione artistica dedicata alla lotta contro le mafie.
“Le Giornate della Legalità – spiegano dal D’Annunzio – si svolgono in prossimità dell’anniversario della strage di Capaci (23 maggio) e lo spettacolo sarà offerto gratuitamente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, con l’obiettivo di diffondere un messaggio chiaro e condiviso: dire no alla mafia”. Un messaggio di coraggio e speranza, nel solco delle parole di Paolo Borsellino: «Importante è che insieme alla paura ci sia il coraggio», un’esortazione all’unità e alla responsabilità collettiva perchè come ricordava Giovanni Falcone: «La mafia è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine».
LO SPETTACOLO – “Mafia: il mondo parallelo” nasce nel 2022 in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), in occasione del trentesimo anniversario dell’istituzione, e da allora è stato rappresentato nei principali teatri italiani come strumento di sensibilizzazione e divulgazione su un fenomeno ancora drammaticamente attuale. Tra le recenti repliche si segnalano le due rappresentazioni al Teatro Rossetti di Trieste, che hanno registrato la presenza di 3.500 spettatori, con la partecipazione straordinaria di Don Luigi Ciotti. Lo spettacolo è patrocinato da Regione Lazio, Prefettura di Latina, Provincia di Latina, Questura di Latina e dall’Associazione Falcone, coinvolta fin dal debutto romano che ha visto la partecipazione della signora Maria Falcone.
Attraverso il linguaggio del teatro-danza, lo spettacolo propone un viaggio emotivo e civile nella storia recente della lotta alla mafia: dalla tragedia di Giuseppe Di Matteo al Maxiprocesso, dalla strage di Capaci alla nascita della DIA. In scena prendono forma le voci e i conflitti di magistrati, forze dell’ordine, vittime, cittadini, mafiosi e collaboratori di giustizia, restituendo la complessità di un “mondo parallelo” che si intreccia con la realtà.
Il racconto attraversa i temi della giustizia e dell’impotenza, della violenza e dell’omertà, del coraggio civile e della responsabilità collettiva, mettendo in luce i cambiamenti avvenuti negli ultimi trent’anni e le sfide ancora aperte. Senza intenti didascalici, ma attraverso un linguaggio fortemente evocativo, lo spettacolo invita alla riflessione e alla consapevolezza.
MUSICHE DI UN AUTORE PONTINO – Le musiche, in parte inedite, sono firmate dal Maestro Luca Velletri, che sarà anche interprete principale insieme a Roberta Loggia, attrice, e al ballerino Marco De Paola (Ballettakademie HMTM di Monaco di Baviera), al giovane Thomas Tomei (Anfiteatro Academy) e a un cast di 14 danzatori professionisti: Antonio Affortunato, Benedetta Aprea, Raffaella Esposito, Leonardo Lazzaro, Mario Livignani, Serena Marchese, Chiara Mennella, Anna Mercurio, Francesca Musarra, Francesco Alex Petta, Paola Re, Raffaele Rizzo, Alessandro Scavello, Alessandro Trazzera. Produzione: Il Musical Srl, Anfiteatro Academy ASD, Celab Srl.
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