OGGI IN PRIMA PAGINA
Parco Museale civico di Satricum, via libera delle commissioni Cultura e Urbanistica
Passo in avanti per la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e ambientale del territorio di Latina. Questa mattina, le commissioni consiliari permanenti Cultura e Urbanistica, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole unanime sulla proposta di deliberazione consiliare numero 71 dell’8 maggio 2026, riguardante l’istituzione del Parco museale civico di Satricum e l’approvazione del relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.
L’iter, già avviato lo scorso anno, è stato oggetto di un ulteriore approfondimento istruttorio che ha consentito da parte dei due organismi, rispettivamente presieduti dai consiglieri Claudio Di Matteo e Roberto Belvisi, di dare il via libera alla proposta per l’esame del Consiglio comunale.
L’atto è stato, redatto dai dirigenti Manuela Zuffranieri e Paolo Cestra, con il contributo della direttrice dei musei civici Antonia Lo Rillo, aderisce all’indirizzo fornito dalla prima cittadina Matilde Celentano e dall’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, in conformità alle linee programmatiche sindacali.
Il progetto punta a mettere in rete in modo progressivo e unitario i siti e le strutture di pregio di Borgo Le Ferriere. Il fulcro centrale e sede del Parco sarà l’attuale mostra “Satricum. Scavi e reperti archeologici” (curata dall’Università di Amsterdam presso la ex cartiera di proprietà comunale), a cui si affiancheranno l’edificio dell’Ex Scuola Elementare (destinato a ospitare i gruppi di studiosi) e l’ex sede della circoscrizione e presidio antimalarico, che fungerà da punto informativo per i visitatori.
La nascita del Parco non comporterà nuovi vincoli d’uso sul territorio , ma consentirà di attivare accordi e sinergie strategiche sia con enti pubblici (come la Regione Lazio per l’ex Granaio di Borgo Montello) sia con soggetti privati ed ecclesiastici (tra cui i proprietari della vicina Villa Romana, del complesso archeologico industriale dell’ex cartiera e la Diocesi per il Santuario di Santa Maria Goretti), integrando anche l’Antiquarium comunale del Procojo di Borgo Sabotino.
“Con l’istituzione del Parco museale civico di Satricum – ha dichiarato il sindaco Celentano – diamo finalmente una visione strategica e una veste istituzionale solida a un patrimonio archeologico e storico di valore inestimabile, riconosciuto a livello internazionale. Questo progetto, che ha già ricevuto il preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza, ci permetterà di qualificare i nostri musei come centri polifunzionali e inclusivi, in linea con i principi internazionali dell’Icom. L’obiettivo è duplice: fare ricerca e divulgazione scientifica da un lato, e dall’altro creare un formidabile volano per l’economia locale e per il turismo culturale della nostra regione. L’inserimento del Parco nell’Organizzazione museale regionale ci consentirà inoltre di intercettare preziosi finanziamenti statali ed europei. L’istituzione del Parco, che premia il sito archeologico di Satricum e gli scavi diretti dalla professoressa Marijke Gnade, è un altro step lungo il percorso che ci accompagnerà al Centenario della città, con un’offerta turistico-culturale destinata a durare nel tempo.”
“La delibera approvata oggi – ha affermato l’assessore all’Urbanistica – è il frutto di uno straordinario lavoro di squadra e di un’attenta pianificazione territoriale condotta in perfetta coerenza con il Piano territoriale paesaggistico regionale (Ptpr). Attraverso la tavola grafica elaborata dai nostri uffici tecnici, abbiamo delimitato un perimetro chiaro in cui gli investimenti infrastrutturali pubblici e le energie del settore privato coopereranno in una logica di rigenerazione e valorizzazione unitaria. Non andiamo a calare dall’alto nuovi vincoli o limitazioni, ma creiamo la cornice ideale per ricucire la storia del territorio attraverso lo strumento dei partenariati speciali e delle convenzioni. È un modello virtuoso di rigenerazione urbana a base culturale che ridisegna il futuro di Borgo Le Ferriere e delle aree limitrofe.”
Il sindaco Celentano e l’assessore Muzio, esprimendo piena soddisfazione per l’esito delle due commissioni con un parere positivo unanime, hanno voluto ringraziare i presidenti Di Matteo e Belvisi e tutti i commissari che hanno condiviso la proposta deliberativa, anche con un emendamento migliorativo approvato nella riunione congiunta, la direttrice dei musei civici Lo Rillo e i dirigenti Zuffranieri e Cestra per il lavoro svolto.
A seguito del parere favorevole espresso dalle Commissioni congiunte, l’atto passerà ora al vaglio definitivo del Consiglio comunale per la sua formale adozione e immediata eseguibilità. Subito dopo, il Servizio Cultura avvierà le procedure per l’individuazione del direttore scientifico – figura già programmata nel Dup 2026-2028 – a cui spetterà la redazione del piano unitario dei servizi turistico-culturali e degli interventi infrastrutturali.
CRONACA
Latina: senza patente e assicurazione, aggredisce i Carabinieri, finisce in manette
E’ stato fermato durante un posto di controllo in via Ezio a Latina mentre era alla guida di un motociclo intestato a terzi. I militari hanno accertato che l’uomo era privo di patente di guida, mai conseguita e che il motociclo era sprovvisto di copertura assicurativa. Durante le fasi di identificazione, il 30enne ha inizialmente opposto resistenza, per poi scagliarsi contro i militari, spintonandoli e facendoli cadere a terra. Nonostante i diversi tentativi di riportarlo alla calma, i Carabinieri, sono stati costretti a immobilizzarlo, facendo anche ricorso all’utilizzo dello spray in dotazione al personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. L’uomo è stato tradotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
CRONACA
Incidente mortale ad Aprilia, bambina di 11 anni muore investita da un’auto
Tragedia questo pomeriggio ad Aprilia, dove una bambina di 11 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via del Genio Civile. Secondo le prime informazioni, la giovane si trovava in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un’auto. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, sul posto anche con l’elisoccorso, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti.
CRONACA
Arrestato a soli 17 anni giovane di Terracina accusato di detenzione ai fini di spaccio
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Terracina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Terracina nell’ambito di servizi mirati al contrasto del consumo e dello spaccio di droga sul territorio. Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 140 grammi di hashish nascosti all’interno di uno pneumatico nel garage dell’abitazione. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e oltre 3.500 euro in contanti, trovati nella camera da letto del giovane e ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Roma, il 17enne è stato trasferito in un Centro di Prima Accoglienza della Capitale in attesa della convalida dell’arresto. L’attività investigativa è stata coordinata dal sostituto procuratore di turno presso la Procura minorile di Roma.
Più Letti
-
TITOLI5 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 26 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 22 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 21 maggio 2026