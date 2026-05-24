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Villaggio Coldiretti Latina: oggi terzo ed ultimo giorno, gran finale
Oggi terzo ed ultimo giorno del “Villaggio Coldiretti Latina”, la grande manifestazione dedicata al mondo agricolo, alle eccellenze del territorio, alla cucina contadina e alle attività per famiglie. L’ingresso sarà libero e il programma della giornata di domenica 24 maggio offrirà eventi, laboratori, degustazioni, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età.
La giornata di oggi domenica 24 Maggio prende il via alle ore 8.30 con il Contest Tesori Pontini e l’accoglienza delle scuole presso il gazebo dedicato. Alle 10.00 spazio al saluto di benvenuto e alla presentazione ufficiale con speaker, seguito dalla sfilata delle scuole per la piazza con stendardi e dall’Inno Nazionale accompagnato dagli interventi delle istituzioni.
L’Area Palco sarà il cuore pulsante dell’evento, con gare, contest gastronomici, esibizioni musicali e momenti di animazione durante tutto l’arco della giornata. Tra gli appuntamenti più attesi, l’esibizione dello Chef Fabio alle 12.45, la proclamazione dei vincitori nel pomeriggio e, in serata, il concerto degli allievi dell’Accademia Moderna Musica & Musica di Latina diretto artisticamente dal Maestro Dario Rogato.
Ampio spazio sarà dedicato anche all’enogastronomia e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Nella Casa Coldiretti si terranno degustazioni di vino curate dall’associazione “Strada del Vino”, mentre nell’area Cucina Contadina si alterneranno laboratori del casaro, scuole di cucina e presentazioni di ricette con la partecipazione di chef ed esperti del settore.
Non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’olio extravergine di oliva nell’Oleoteca Unaprol/Evooschool, con incontri pensati per imparare a conoscere e riconoscere un olio Evo di qualità attraverso degustazioni guidate e approfondimenti.
Grande attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli grazie alla Fattoria Didattica, aperta per tutta la giornata con laboratori per bambini, la presenza della fattoria degli animali e l’Agrispa con consigli di bellezza e cosmetici a base di lumaca.
Per gli amanti degli animali, l’area ENCI proporrà attività di pet therapy, agility e addestramento base, sia in mattinata che nel pomeriggio.
A completare l’esperienza, il Mercato Campagna Amica resterà aperto dalle 10.00 alle 21.00 con le aziende agricole del territorio e i loro prodotti a chilometro zero, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare eccellenze locali direttamente dai produttori.
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Aperto il nuovo collegamento stradale tra Via Flacca e Via dei Frassini
Aperto ufficialmente collegamento stradale tra la Via Flacca e Via dei Frassini. L’intervento, atteso da tempo, segna una svolta positiva per la viabilità cittadina, mettendo in sicurezza un tratto stradale storicamente congestionato e purtroppo teatro, negli ultimi anni, di numerosi incidenti. La nuova rampa di accesso non solo snellirà il flusso veicolare in un punto nevralgico della città, ma garantirà standard di sicurezza decisamente più elevati sia per gli automobilisti che per i pedoni. L’opera è stata interamente finanziata dalla Regione Lazio ed eseguita tramite Astral S.p.A., in virtù di un’apposita convenzione per la manutenzione e l’efficientamento delle sedi stradali comunali. Il Primo Cittadino ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando il valore strategico dell’opera: «La consegna e l’apertura di questa nuova rampa di accesso tra la Via Flacca e Via dei Frassini rappresentano un traguardo fondamentale per la nostra comunità. Questo intervento migliora radicalmente l’ingresso verso il quartiere Eucalipti-Frassini, risolvendo una criticità logistica e, soprattutto, aumentando la sicurezza in un’area urbana densamente trafficata. Un ringraziamento speciale va al Presidente di Astral S.p.A., Pino Simeone, con cui la collaborazione è stata impeccabile e decisiva per sbloccare il progetto, e al Consigliere Regionale Cosmo Mitrano per il suo costante e prezioso interessamento. A fare eco alle parole del Sindaco è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Magliozzi, che ha evidenziato l’impatto positivo dell’opera sulla vita quotidiana dei cittadini: «Siamo estremamente soddisfatti di aver aperto questo collegamento strategico. Parliamo di uno snodo vitale per Gaeta, vista la forte presenza di complessi scolastici, abitazioni e attività commerciali. Grazie alla sinergia proficua con la Regione Lazio e Astral, siamo riusciti a realizzare un’infrastruttura che non solo fluidifica il traffico in entrata e in uscita dalla Flacca, ma eleva gli standard di sicurezza urbana. È la dimostrazione concreta di come una programmazione attenta e la collaborazione tra enti possano produrre risultati rapidi ed efficaci per il territorio.»
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Grande partecipazione al Villaggio Coldiretti di Latina: focus su tracciabilità e valorizzazione del territorio
Seconda giornata partecipatissima per il Villaggio Coldiretti a Latina, che dopo il successo dell’inaugurazione continua ad animare Corso della Repubblica con workshop, degustazioni, momenti di confronto e attività dedicate a famiglie e bambini. Un evento che, già dalle prime ore della mattina, ha registrato una grande affluenza di visitatori, confermando l’entusiasmo attorno alla manifestazione organizzata da Coldiretti.
Ad aprire la giornata la parata delle Majorettes Blue Twirling Asd, seguita da una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio, alla sostenibilità e al mondo agricolo. Tra i temi centrali affrontati nei workshop anche la pesca sostenibile, la rigenerazione territoriale e il rapporto tra cultura, lavoro e inclusione.
A margine della manifestazione abbiamo raggiunto Gerardo Dell’Orto, Direttore di Coldiretti Latina e Frosinone, che ha sottolineato il successo della manifestazione e l’importanza dei temi affrontati durante questi tre giorni.
“È una seconda edizione partita oltre ogni aspettativa – ha dichiarato Dell’Orto –. La giornata inaugurale è stata meravigliosa e lascia presagire numeri ancora superiori rispetto alle oltre 60mila presenze dello scorso anno”.
Il direttore ha evidenziato soprattutto il coinvolgimento di famiglie, bambini e istituzioni nei momenti di confronto che stanno caratterizzando l’evento, con particolare attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti agroalimentari.
“C’è ancora molto da fare, soprattutto a livello europeo – ha spiegato – perché oggi alcune norme consentono che prodotti trasformati in Italia vengano etichettati come Made in Italy anche quando la materia prima arriva dall’estero. Questo finisce per penalizzare le aziende agricole del territorio e ingannare inconsapevolmente i consumatori”.
Un messaggio forte, lanciato nel cuore della manifestazione, che punta proprio a valorizzare le eccellenze locali, il chilometro zero e il rapporto diretto tra produttori e cittadini.
Tra stand gastronomici, mercati contadini, workshop e intrattenimento, il Villaggio Coldiretti continua così a trasformare il centro di Latina in una grande vetrina dedicata all’agroalimentare pontino e alle distintività territoriali.
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Regina Viarum Festival, il 23 maggio tappa a Minturno tra cammini, archeologia e musica popolare
Prosegue sabato 23 maggio il Regina Viarum Festival, il progetto promosso dalla Regione Lazio e dall’assessora al Turismo, Ambiente e Sport Elena Palazzo per valorizzare la Via Appia come patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.
Dopo l’inaugurazione a Roma lo scorso 21 maggio, ieri il Festival è proseguito a Latina presso lo spazio Multifunzionale dell’Università La Sapienza. Il commento dell’assessore Elena Palazzo:
La terza giornata del festival farà tappa a Minturno con un programma ricco di appuntamenti tra trekking culturale, visite guidate, archeologia e musica popolare.
La giornata si aprirà alle 9 con “Passo dopo Passo”, la terza tappa del cammino lungo la Via Appia Antica da Formia fino al Parco Archeologico di Minturnae. Un percorso immerso tra paesaggio e storia organizzato insieme al “Gruppo dei Dodici” e a “Nomadia”, accompagnato anche dai saluti istituzionali delle autorità locali e del Parco Regionale Riviera di Ulisse.
Alle 10.30 partirà invece dal Palazzo Comunale una visita guidata nel centro storico di Minturno a cura della guida turistica Valentina Treglia. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi simbolo del borgo, tra cui la Chiesa di San Pietro Apostolo e la Chiesa dell’Annunziata.
Nel pomeriggio, alle 16.30, il festival si sposterà al Parco Archeologico di Minturnae con la visita guidata “La città romana di Minturnae”, condotta dalla direttrice del parco Cristiana Ruggini.
Gran finale alle 18 nel Teatro Romano di Minturnae con il concerto del Festival di Musica e Balli Popolari. Sul palco si esibiranno Valentina Ferraiuolo, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio insieme ai Musici Viatores e a Ninfa Vitale, per una serata dedicata alla tradizione musicale popolare italiana.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il programma completo è disponibile su Regina Viarum Festival
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