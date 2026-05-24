Villaggio Coldiretti Latina: oggi terzo ed ultimo giorno, gran finale

Aperto ufficialmente collegamento stradale tra la Via Flacca e Via dei Frassini. L’intervento, atteso da tempo, segna una svolta positiva per la viabilità cittadina, mettendo in sicurezza un tratto stradale storicamente congestionato e purtroppo teatro, negli ultimi anni, di numerosi incidenti. La nuova rampa di accesso non solo snellirà il flusso veicolare in un punto nevralgico della città, ma garantirà standard di sicurezza decisamente più elevati sia per gli automobilisti che per i pedoni. L’opera è stata interamente finanziata dalla Regione Lazio ed eseguita tramite Astral S.p.A., in virtù di un’apposita convenzione per la manutenzione e l’efficientamento delle sedi stradali comunali. Il Primo Cittadino ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando il valore strategico dell’opera: «La consegna e l’apertura di questa nuova rampa di accesso tra la Via Flacca e Via dei Frassini rappresentano un traguardo fondamentale per la nostra comunità. Questo intervento migliora radicalmente l’ingresso verso il quartiere Eucalipti-Frassini, risolvendo una criticità logistica e, soprattutto, aumentando la sicurezza in un’area urbana densamente trafficata. Un ringraziamento speciale va al Presidente di Astral S.p.A., Pino Simeone, con cui la collaborazione è stata impeccabile e decisiva per sbloccare il progetto, e al Consigliere Regionale Cosmo Mitrano per il suo costante e prezioso interessamento. A fare eco alle parole del Sindaco è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Magliozzi, che ha evidenziato l’impatto positivo dell’opera sulla vita quotidiana dei cittadini: «Siamo estremamente soddisfatti di aver aperto questo collegamento strategico. Parliamo di uno snodo vitale per Gaeta, vista la forte presenza di complessi scolastici, abitazioni e attività commerciali. Grazie alla sinergia proficua con la Regione Lazio e Astral, siamo riusciti a realizzare un’infrastruttura che non solo fluidifica il traffico in entrata e in uscita dalla Flacca, ma eleva gli standard di sicurezza urbana. È la dimostrazione concreta di come una programmazione attenta e la collaborazione tra enti possano produrre risultati rapidi ed efficaci per il territorio.»