Alberto Lo Pinto è il nuovo Presidente Rotary Club Latina. I giovani del Rotaract guidati da Claudia Licci

LATINA – Alberto Lo Pinto è il nuovo Presidente Rotary Club Latina. Il passaggio della Campana e del Collare è avvenuto con l’ uscente, Francesco Simeone. Alla cerimonia era presente, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Latina Matilde Celentano, la consigliera comunale Simona Mulè, essa stessa socia del club. Nel suo saluto istituzionale, Mulè ha sottolineato: «Ciò che accomuna l’esperienza rotariana con la vita istituzionale è il mettere a disposizione le proprie competenze per migliorare le comunità in cui viviamo, servire al di sopra di ogni interesse personale. I club del Rotary rappresentano un presidio di etica e di legalità; per me sono stati un esempio e spero che lo siano per tanti altri. C’è forse anche un’altra cosa che ci accomuna: l’andare oltre, il continuare a costruire sugli elementi che ci uniscono e a collaborare. Noi ci siamo e ci saremo».

«Durante quest’ anno – ha dichiarato Francesco Simeone, ora Past President del Rotary Club Latina – abbiamo lavorato insieme mettendo al centro il valore dell’amicizia, per me fondamentale, della collaborazione e del servizio. Abbiamo proposto iniziative a favore del nostro territorio, sostenuto progetti di servizio, valorizzato i giovani e favorito il dialogo con le istituzioni e con le realtà sociali, cercando sempre di essere un club aperto, dinamico e vicino ai bisogni della nostra comunità. Ogni risultato raggiunto è stato possibile solo grazie all’impegno di tutti i soci».

La Campana e il Collare del Rotary Club Latina sono così passati nelle mani del neo nominato presidente Alberto Lo Pinto. 65 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma, Lo Pinto è oggi private banker e manager in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. «In questo nuovo anno rotariano continueremo sicuramente le iniziative ed i progetti già avviati e al cercheremo a intercettare le esigenze del territorio, con l’impegno di fare conoscere meglio il Rotary; perché è importante fare, ma è altrettanto fondamentale fare conoscere nel modo giusto il Rotary. Fare rotary non significa fare beneficenza ma servizio, a fianco delle Istituzioni, mettendo a disposizione della comunità il nostro tempo e le nostre competenze. Cercheremo di essere attrattivi nei confronti di persone che, condividendo i nostri principi ispiratori ed i nostri valori, possano decidere di entrare nei club, per collaborare alle nostre iniziative. Un altro nostro obiettivo sarà valorizzare le tante eccellenze del nostro territorio. infine, dedicheremo grande attenzione ai giovani, che sono il nostro presente prima ancora che il nostro futuro. Le nuove generazioni stanno vivendo una rivoluzione industriale, guidata dalla tecnologia che, insieme a tanti indiscutibili vantaggi, sta rivoluzionando il mondo del lavoro, creando soprattutto nelle nuove generazioni domande e timori sul proprio futuro. Il motto 2026/2027 è “Creiamo un impatto duraturo” e questo comporta un impegno ulteriore nel realizzare qualcosa che rimanga».

Nel corso della stessa serata c’è stato anche il Passaggio della Campana e del Collare per il Rotaract Club di Latina: alla Presidente uscente, Silvia Alessandri, è subentrata per l’anno rotariano 2026-2027 Claudia Licci.

Con Alberto Lo Pinto, il Consiglio Direttivo è composto da Giuseppe Bonifazi (Vice Presidente), Ivan Simeone (Segretario), Giuseppe Michelini (Prefetto), Vincenzo Abbruzzino (Tesoriere), dal futuro Presidente (anno rotariano 2027/2028) Cristiana Tagliaferri, dal Past President Francesco Simeone e dai consiglieri Alessia Beatrice, Clemente Catalani, Riccardo De Mauri, Grazia Maddaloni. I presidenti delle diverse Commissioni sono Riccardo De Mauri (Effettivo), Paola Di Gioia (Nuove Generazioni), Giuseppe Gisotti (Progetti), Roberto Micolitti e il facente funzione Attilio Vincenzo Gisotti (Rotary Foundation), Silvio Piccioni (Formazione), Patrizia Scifo (Immagine Pubblica), Pasquale Papagno (Referente Rotaract).