APPUNTAMENTI
Studenti del liceo Grassi campioni mondiali di robotica, la premiazione in Comune
Questa mattina, in aula consiliare, è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale alla squadra de “Gli Sbullonati” del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina che, in Messico, hanno conquistato il Robot Design Award Champion all’International Open Championship della First Lego League, la più importante manifestazione internazionale dedicata alla robotica educativa e all’innovazione tecnologica per studenti e studentesse.
Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Istruzione Federica Censi, il dirigente del liceo scientifico Vincenzo Lifranchi e gli studenti che hanno appena conquistato il titolo.
Il laboratorio di robotica del Liceo Grassi di Latina, unico team italiano presente, ha infatti ottenuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’intera manifestazione, dimostrando il più alto livello mondiale nella progettazione e programmazione del robot.
“Complimenti – afferma il sindaco Matilde Celentano – a Davide Baldasseroni, Andrea Cappadonia, Gaia D’Onofrio, Giorgia Iacoboni, Lorenza Iannotti, Flavia Laurucci, Luca Lozito, Gabriele Palmigiani, Emanuele Salvadori e Raffaele Viola, al dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi e ai professori Francesca Cirilli e Gianmarco Proietti. Hanno ottenuto un riconoscimento di altissimo valore internazionale che premia non solo l’eccellenza tecnica nella progettazione e programmazione del robot, ma anche la capacità di innovare, sperimentare e lavorare in squadra a livelli competitivi mondiali”.
“Il progetto sviluppato con il software ‘Beluga’ – dichiara Federica Censi, assessore all’Istruzione – dimostra quanto la scuola italiana possa essere all’avanguardia quando unisce competenze, creatività e passione. Questo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Latina e rappresenta un esempio concreto del valore della scuola pubblica come motore di crescita, inclusione e futuro. Un ringraziamento particolare va anche a tutte le realtà che hanno sostenuto il progetto, rendendo possibile un’esperienza formativa internazionale così significativa. Ai ragazzi va il mio più grande plauso e l’augurio di continuare a coltivare il loro talento: il loro risultato dimostra che l’innovazione nasce quando ai giovani vengono date fiducia e opportunità”.
APPUNTAMENTI
Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno accoglie per la terza volta consecutiva gli atleti del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo
Nettuno – Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno accoglie per la terza volta consecutiva gli atleti del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo – Discipline Classiche organizzato dalla sinergia di tre realtà di eccellenza del panorama paracadutistico italiano, l’Aeroclub Real Lazio, il Crazy Fly e la SS.Lazio Paracadutismo, con il patrocinio del Comune di Nettuno.
Teatro dell’importante evento sportivo l’Aviosuperficie ARMA di Nettuno dove per una settimana i migliori atleti del paracadutismo sportivo italiano si sfideranno in una competizione sportiva davvero spettacolare con centinaia di lanci di Stile in caduta libera e di Precisione in Atterraggio.
Ad aprire “le danze del cielo” la cerimonia di apertura prevista martedì 7 luglio 2026 alle ore 18:00 presso il Porto Turistico Marina Nettuno, dove i plurimedagliati atleti italiani daranno luogo a spettacolari lanci di esibizione.
“Questo campionato è motivo di grande orgoglio per noi della SS.Lazio – ha dichiarato Carmine (Lino) Della Corte presidente della SS. Lazio Paracadutismo – per essere stati scelti per il terzo anno consecutivo come organizzatori di un campionato prestigioso, che torna a Nettuno scegliendo questa volta il Porto Marina di Nettuno quale location della spettacolare cerimonia di apertura. La città di Nettuno potrebbe essere una delle sedi papabili per il prossimo Mundial del 2030 qualora Roma avanzasse la propria candidatura e le fosse assegnata. Parteciperanno a questa terza edizione nomi prestigiosi del paracadutismo italiano e vedremo se quest’anno gli atleti della Scuola Nazionale, dell’Esercito o della stessa Lazio riusciranno a portare via il titolo alla squadra dei Carabinieri, attuali campioni in carica. Un ringraziamento speciale va ad Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno al quale il centro è intitolato così come il Trofeo Chicco Di Magno“.
Uomini e donne si sfideranno nei cielo della città laziale inserendosi nel ventaglio delle competizioni di Stile e Precisione in atterraggio valutati premiati individualmente, a squadre e modalità combinata.
Il 2º Trofeo Internazionale Open di Stile in caduta libera «Adriano Marchetto» e il 3 º Trofeo Internazionale Open di Precisione in atterraggio Città Nettuno «Chicco Di Magno» previsto per il 20 luglio alle ore 17 sul litorale della città come evento conclusivo, impreziosiranno la calda settimana sportiva che terrá la città di Nettuno con il fiato sospeso e il naso all’insù regalandole magia e spettacolarità.
APPUNTAMENTI
Gli anatroccoli tornano al laghetto di Parco San Marco: pomeriggio di natura e attività gratuite
Una giornata dedicata alla natura, all’ambiente e alla valorizzazione del verde urbano, con un momento finale particolarmente atteso: il ritorno in libertà degli anatroccoli del laghetto di Parco San Marco.
L’appuntamento è per domenica 5 luglio a Latina, dove il Dipartimento C.A.M.P. Ambiente e Tutela del Territorio ha organizzato un pomeriggio di iniziative gratuite coordinate da Oriana Ciaccio, referente del dipartimento e prima firmataria del Patto di Collaborazione per Parco San Marco.
Il programma prenderà il via alle 17 con gli Urban Sketchers Latina, che inviteranno cittadini e appassionati a disegnare e dipingere il parco, mentre l’associazione ACT Decoro Urbano Latina promuoverà una raccolta di rifiuti nelle vie del quartiere Isonzo, aperta a tutti i volontari.
Spazio anche alla divulgazione ambientale con due passeggiate guidate: la prima, insieme a Bruno Fontanarosa, sarà dedicata alla biodiversità, ai prati fioriti e alla tutela delle orchidee spontanee; la seconda, proposta dall’associazione Cammino ODV, approfondirà il rapporto tra alberi, cambiamenti climatici e benessere, illustrando i benefici della cosiddetta terapia forestale.
Per i più piccoli è previsto un laboratorio creativo organizzato dall’associazione Tre Mamme per Amiche, con la realizzazione di anatroccoli in carta.
Durante il pomeriggio le Guardie Ecozoofile Ambientali Prefettizie illustreranno inoltre le corrette pratiche da adottare nei confronti degli animali che popolano il parco, ricordando che nutrire anatre e pesci può risultare dannoso per la loro salute e spiegando il problema rappresentato dalle tartarughe americane, specie invasiva che mette a rischio l’equilibrio dell’ecosistema.
Proprio per proteggere gli anatroccoli dai predatori, ogni anno i volontari li prendono temporaneamente in custodia fino a quando sono abbastanza grandi da poter tornare nel laghetto in sicurezza. Un’attività resa possibile anche grazie alla collaborazione della fattoria didattica Il Girotondo degli Animali, che ospita i piccoli durante i primi mesi di vita.
Il momento più atteso arriverà alle 19.30, quando otto anatroccoli, appartenenti a due diverse nidiate nate tra aprile e maggio, saranno finalmente reintrodotti nel laghetto di Parco San Marco.
L’intera iniziativa è gratuita e aperta alla cittadinanza.
APPUNTAMENTI
La sorella prediletta, Sonia Milan presenta il suo romanzo alla Feltrinelli di Latina
Alla Libreria Feltrinelli di Latina, in via Diaz, venerdì 3 luglio alle 18:30, Sonia Milan presenta il suo romanzo La sorella prediletta (Garzanti) in dialogo con Alessia Ricciardi.
La sorella prediletta di Sonia Milan è un romanzo che si apre nella Parigi degli anni Venti e racconta la storia di due sorelle molto diverse, Estelle e Olympia: una dolce e aperta, l’altra ribelle e anticonformista. Dopo la morte della madre, Olympia cresce Estelle, ma tra le due si crea una frattura quando Estelle si innamora di Paul, giovane aspirante scrittore, e un segreto rimasto in sospeso pesa sempre di più
La trama si sposta poi tra la Spagna della guerra civile e, molti decenni dopo, la Roma contemporanea, dove la giornalista Caterina scopre il mistero di un romanzo pubblicato da autori diversi in epoche lontane. La sua indagine fa emergere una storia d’amore e di devozione familiare, legata al tentativo di proteggere una persona amata anche a costo del sacrificio personale.
In sintesi, è un romanzo di legami familiari, segreti, amore e destino, con un intreccio che unisce vicende private e grandi eventi storici.
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