OGGI IN PRIMA PAGINA
Domenica in centro a Cisterna con l’isola pedonale per la “Notte dei saldi”
Isola pedonale domenica sera a Cisterna in occasione della “Notte dei saldi” su iniziativa dell’Associazione Commercianti del Centro a seguito della deliberazione della Giunta comunale. I negozi di Corso della Repubblica, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi, resteranno aperti fino a mezzanotte offrendo la possibilità di fare shopping nel centro urbano. Per l’occasione è stata disposta con ordinanza l’interdizione al traffico veicolare sul tratto di Corso della Repubblica compreso tra l’incrocio con via Manzoni e via Rossini e quello con piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 19:30 fino alle ore 24. Disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nello stesso tratto. «Questa iniziativa – sottolineano il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore al Commercio e Attività produttive Marco Capuzzo – consentirà di passeggiare lungo la nostra strada principale e fare acquisti nelle attività commerciali nelle ore più fresche della giornata. Un modo per valorizzare gli operatori locali, rendere maggiormente fruibile il centro cittadino libero per la serata dal traffico veicolare. Un’occasione di aggregazione e animazione urbana che favorisce l’afflusso di cittadini e visitatori e contribuisce a rafforzare l’attrattività del nostro centro. L’amministrazione comunale sostiene con convinzione queste proposte proprio nell’ottica di supportare i commercianti e offrire ai cittadini l’opportunità di vivere la principale via del centro e le piazze come un salotto a cielo aperto, grazie anche all’ausilio degli agenti della Polizia Locale».
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Terracina: tentano di rapinare un anziano signore. i Carabinieri arrestano due cittadini indiani irregolari
Tentano di rapinare un anziano signore a Terracina, arrestati in flagranza di reato, due cittadini indiani, rispettivamente di 28 e 48 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale mentre il terzo complice è ancora ricercato. L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 N.U.E., che indicava la presenza di tre persone intente ad aggredire un anziano nel centro cittadino. Sul posto, i militari hanno individuato due dei presunti responsabili mentre tentavano di allontanarsi. I tre avrebbero bloccato e strattonato un uomo di 80 anni del posto, tentando di farsi consegnare loro il denaro di cui era in possesso. Un parente dell’anziano ha interrotto l’aggressione ed ha chiesto aiuto. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venendo associati alla Casa Circondariale di Latina. Proseguono le indagini dei Carabinieri finalizzate all’identificazione e al rintraccio del terzo soggetto coinvolto.
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Volantini offensivi a Borgo Faiti contro Marco Riccio, Presidente di Borgo Futuro. Solidarietà di Fare Latina
Sono apparsi questa mattina davanti l’ingresso della scuola di Borgo Faiti i volantini dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti di Marco Riccio, presidente del neonato comitato Borgo Futuro, aderente al movimento civico Fare Latina. E’ stato proprio il giovane a darne notizia su Facebook scatenando numerose reazioni prima fra tutti quella di Fare Latina
“A Marco va tutta la nostra vicinanza – afferma Luca Bagnato, coordinatore comunale di Fare Latina – vogliamo credere che si tratti della bravata di qualche ragazzo, ma questo non cambia la sostanza. Offendere una persona e prenderla di mira solo perché ha scelto di fare qualcosa di positivo per il proprio quartiere è un gesto che condanniamo con fermezza. Fare Latina continuerà a sostenere Marco, Borgo Futuro e tutti quei cittadini che decidono di dedicare tempo ed energie alla propria comunità. Non saranno certo episodi come questo a fermare il nostro lavoro. Mi auguro inoltre – conclude Bagnato – che su quanto accaduto arrivi una chiara presa di posizione da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni. Quando un giovane decide di mettersi in gioco per il proprio territorio non dovrebbero esistere divisioni o appartenenze: la solidarietà deve essere unanime, perché difendere chi partecipa alla vita della comunità significa difendere un valore che appartiene a tutti”.
A sottolineare che non si tratta nemmeno del primo episodio è Paolo Scapin, responsabile di Fare Latina per Borgo Faiti. “Già circa un mese fa Marco aveva ricevuto la fotografia di un volantino con contenuti molto simili. Oggi, però, qualcuno è passato dalle minacce ai fatti stampando e affiggendo quel messaggio davanti alla scuola del borgo. Ci auguriamo davvero che dietro questo gesto – continua Paolo Scapin – ci sia soltanto l’immaturità di qualche ragazzo, ma questo non ne attenua la gravità. A Marco va la mia piena solidarietà e quella di tutti gli abitanti di borgo Faiti. Noi continueremo a essere presenti sul territorio e a lavorare, insieme a Borgo Futuro, per il bene del nostro borgo perché è solo con l’impegno e con la partecipazione di tutti che si costruisce una comunità migliore, non certo con gli insulti”.
Sull’episodio interviene anche Alice Rocco, coordinatrice di Fare Latina Giovani. “Sentiamo spesso dire che i ragazzi non partecipano alla vita pubblica, che preferiscono restare spettatori e poi quando qualcuno decide davvero di metterci la faccia, di impegnarsi per il proprio territorio e di assumersi delle responsabilità, viene preso di mira. Tutto questo è sbagliato e non possiamo accettarlo, non possiamo fare finta di niente. A Marco Riccio e a tutti i ragazzi di Borgo Futuro – continua Al9ice Rocco – va il sostegno di Fare Latina Giovani. Continueremo a essere al loro fianco, perché crediamo che il futuro della nostra città passi anche dal coraggio di chi sceglie di fare la propria parte”.
CRONACA
Escursionista soccorso sul promontorio del Circeo, era provato dal caldo e dalle tante ore senza bere
Soccorso un escursionista a San Felice Circeo, provato dalle alte temperature, che aveva percorso il “Sentiero naturalistico del sole” nella Zona “Quarto Caldo”. I Carabinieri Forestali, considerate le condizioni dell’escursionista, molto provato dal caldo e senza aver bevuto da parecchio tempo, hanno prontamente richiesto l’intervento del personale sanitario e nell’attesa hanno provveduto a rifocillare l’uomo. All’arrivo del personale del 118 il soggetto è stato sottoposto ai controlli medici che sono risultati fortunatamente negativi.
I militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, con vincolo di dipendenza funzionale dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, proseguono nelle loro attività di prevenzione ambientale, in linea con la mission ambientale dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri, anche sensibilizzando la comunità a non avventurarsi nelle ore più calde lungo i sentieri naturalistici ed esortandoli a effettuare le escursioni maggiormente impegnative in gruppi organizzati, ben equipaggiati, nonché muniti di acqua e frutta. Si rammenta inoltre che non tutti i sentieri sono percorribili e che vige l’Ordinanza Sindacale n. 30 del 0304-2026 del Comune di San Felice Circeo.
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