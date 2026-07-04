Domenica in centro a Cisterna con l’isola pedonale per la “Notte dei saldi”

Sono apparsi questa mattina davanti l’ingresso della scuola di Borgo Faiti i volantini dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti di Marco Riccio, presidente del neonato comitato Borgo Futuro, aderente al movimento civico Fare Latina. E’ stato proprio il giovane a darne notizia su Facebook scatenando numerose reazioni prima fra tutti quella di Fare Latina

“A Marco va tutta la nostra vicinanza – afferma Luca Bagnato, coordinatore comunale di Fare Latina – vogliamo credere che si tratti della bravata di qualche ragazzo, ma questo non cambia la sostanza. Offendere una persona e prenderla di mira solo perché ha scelto di fare qualcosa di positivo per il proprio quartiere è un gesto che condanniamo con fermezza. Fare Latina continuerà a sostenere Marco, Borgo Futuro e tutti quei cittadini che decidono di dedicare tempo ed energie alla propria comunità. Non saranno certo episodi come questo a fermare il nostro lavoro. Mi auguro inoltre – conclude Bagnato – che su quanto accaduto arrivi una chiara presa di posizione da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni. Quando un giovane decide di mettersi in gioco per il proprio territorio non dovrebbero esistere divisioni o appartenenze: la solidarietà deve essere unanime, perché difendere chi partecipa alla vita della comunità significa difendere un valore che appartiene a tutti”.

A sottolineare che non si tratta nemmeno del primo episodio è Paolo Scapin, responsabile di Fare Latina per Borgo Faiti. “Già circa un mese fa Marco aveva ricevuto la fotografia di un volantino con contenuti molto simili. Oggi, però, qualcuno è passato dalle minacce ai fatti stampando e affiggendo quel messaggio davanti alla scuola del borgo. Ci auguriamo davvero che dietro questo gesto – continua Paolo Scapin – ci sia soltanto l’immaturità di qualche ragazzo, ma questo non ne attenua la gravità. A Marco va la mia piena solidarietà e quella di tutti gli abitanti di borgo Faiti. Noi continueremo a essere presenti sul territorio e a lavorare, insieme a Borgo Futuro, per il bene del nostro borgo perché è solo con l’impegno e con la partecipazione di tutti che si costruisce una comunità migliore, non certo con gli insulti”.

Sull’episodio interviene anche Alice Rocco, coordinatrice di Fare Latina Giovani. “Sentiamo spesso dire che i ragazzi non partecipano alla vita pubblica, che preferiscono restare spettatori e poi quando qualcuno decide davvero di metterci la faccia, di impegnarsi per il proprio territorio e di assumersi delle responsabilità, viene preso di mira. Tutto questo è sbagliato e non possiamo accettarlo, non possiamo fare finta di niente. A Marco Riccio e a tutti i ragazzi di Borgo Futuro – continua Al9ice Rocco – va il sostegno di Fare Latina Giovani. Continueremo a essere al loro fianco, perché crediamo che il futuro della nostra città passi anche dal coraggio di chi sceglie di fare la propria parte”.