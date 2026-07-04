OGGI IN PRIMA PAGINA
Terracina: tentano di rapinare un anziano signore. i Carabinieri arrestano due cittadini indiani irregolari
Tentano di rapinare un anziano signore a Terracina, arrestati in flagranza di reato, due cittadini indiani, rispettivamente di 28 e 48 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale mentre il terzo complice è ancora ricercato. L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 N.U.E., che indicava la presenza di tre persone intente ad aggredire un anziano nel centro cittadino. Sul posto, i militari hanno individuato due dei presunti responsabili mentre tentavano di allontanarsi. I tre avrebbero bloccato e strattonato un uomo di 80 anni del posto, tentando di farsi consegnare loro il denaro di cui era in possesso. Un parente dell’anziano ha interrotto l’aggressione ed ha chiesto aiuto. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venendo associati alla Casa Circondariale di Latina. Proseguono le indagini dei Carabinieri finalizzate all’identificazione e al rintraccio del terzo soggetto coinvolto.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Volantini offensivi a Borgo Faiti contro Marco Riccio, Presidente di Borgo Futuro. Solidarietà di Fare Latina
Sono apparsi questa mattina davanti l’ingresso della scuola di Borgo Faiti i volantini dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti di Marco Riccio, presidente del neonato comitato Borgo Futuro, aderente al movimento civico Fare Latina. E’ stato proprio il giovane a darne notizia su Facebook scatenando numerose reazioni prima fra tutti quella di Fare Latina
“A Marco va tutta la nostra vicinanza – afferma Luca Bagnato, coordinatore comunale di Fare Latina – vogliamo credere che si tratti della bravata di qualche ragazzo, ma questo non cambia la sostanza. Offendere una persona e prenderla di mira solo perché ha scelto di fare qualcosa di positivo per il proprio quartiere è un gesto che condanniamo con fermezza. Fare Latina continuerà a sostenere Marco, Borgo Futuro e tutti quei cittadini che decidono di dedicare tempo ed energie alla propria comunità. Non saranno certo episodi come questo a fermare il nostro lavoro. Mi auguro inoltre – conclude Bagnato – che su quanto accaduto arrivi una chiara presa di posizione da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni. Quando un giovane decide di mettersi in gioco per il proprio territorio non dovrebbero esistere divisioni o appartenenze: la solidarietà deve essere unanime, perché difendere chi partecipa alla vita della comunità significa difendere un valore che appartiene a tutti”.
A sottolineare che non si tratta nemmeno del primo episodio è Paolo Scapin, responsabile di Fare Latina per Borgo Faiti. “Già circa un mese fa Marco aveva ricevuto la fotografia di un volantino con contenuti molto simili. Oggi, però, qualcuno è passato dalle minacce ai fatti stampando e affiggendo quel messaggio davanti alla scuola del borgo. Ci auguriamo davvero che dietro questo gesto – continua Paolo Scapin – ci sia soltanto l’immaturità di qualche ragazzo, ma questo non ne attenua la gravità. A Marco va la mia piena solidarietà e quella di tutti gli abitanti di borgo Faiti. Noi continueremo a essere presenti sul territorio e a lavorare, insieme a Borgo Futuro, per il bene del nostro borgo perché è solo con l’impegno e con la partecipazione di tutti che si costruisce una comunità migliore, non certo con gli insulti”.
Sull’episodio interviene anche Alice Rocco, coordinatrice di Fare Latina Giovani. “Sentiamo spesso dire che i ragazzi non partecipano alla vita pubblica, che preferiscono restare spettatori e poi quando qualcuno decide davvero di metterci la faccia, di impegnarsi per il proprio territorio e di assumersi delle responsabilità, viene preso di mira. Tutto questo è sbagliato e non possiamo accettarlo, non possiamo fare finta di niente. A Marco Riccio e a tutti i ragazzi di Borgo Futuro – continua Al9ice Rocco – va il sostegno di Fare Latina Giovani. Continueremo a essere al loro fianco, perché crediamo che il futuro della nostra città passi anche dal coraggio di chi sceglie di fare la propria parte”.
CRONACA
Escursionista soccorso sul promontorio del Circeo, era provato dal caldo e dalle tante ore senza bere
Soccorso un escursionista a San Felice Circeo, provato dalle alte temperature, che aveva percorso il “Sentiero naturalistico del sole” nella Zona “Quarto Caldo”. I Carabinieri Forestali, considerate le condizioni dell’escursionista, molto provato dal caldo e senza aver bevuto da parecchio tempo, hanno prontamente richiesto l’intervento del personale sanitario e nell’attesa hanno provveduto a rifocillare l’uomo. All’arrivo del personale del 118 il soggetto è stato sottoposto ai controlli medici che sono risultati fortunatamente negativi.
I militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, con vincolo di dipendenza funzionale dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, proseguono nelle loro attività di prevenzione ambientale, in linea con la mission ambientale dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri, anche sensibilizzando la comunità a non avventurarsi nelle ore più calde lungo i sentieri naturalistici ed esortandoli a effettuare le escursioni maggiormente impegnative in gruppi organizzati, ben equipaggiati, nonché muniti di acqua e frutta. Si rammenta inoltre che non tutti i sentieri sono percorribili e che vige l’Ordinanza Sindacale n. 30 del 0304-2026 del Comune di San Felice Circeo.
AMBIENTE
Parco Falcone e Borsellino, attesa finita: inaugurazione il 25 luglio per il nuovo polmone verde della città
E’ finita l’attesa Parco Falcone e Borsellino, interamente riqualificato, riaprirà al pubblico da sabato 25 luglio. Cinque ettari di verde torneranno fruibili in un ambiente rinnovato, attraverso interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’inaugurazione è prevista alle ore 19, con un evento istituzionale. Per tutta la stagione estiva, il Parco Falcone e Borsellino sarà aperto dalle ore 8 alle ore 23. Per questo periodo è prevista anche una programmazione di iniziative, il cui calendario verrà prossimamente comunicato insieme ai dettagli dell’evento inaugurale.
“Il Parco, disegnato nel 1934 da Oriolo Frezzotti, è stato riqualificato – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – con interventi da 5,5 milioni di euro, dopo anni di assenza di manutenzione. Avrà un volto completamente nuovo, rappresentativo di una diversa narrazione degli ultimi decenni. E’ stato un lavoro mai fatto in precedenza. Là dove c’era degrado e abbandono, ora troviamo un polmone verde, in pieno centro urbano, rigenerato, accessibile e pensato per tutti. Non vediamo l’ora di aprire al pubblico l’area fitness, la pista di pattinaggio, l’area scienza e quella dedicata alle farfalle, le nuove panchine e arredi per il relax, nonché il parco giochi con materiale ecosostenibile e pavimentazione antitrauma con l’attrazione del maxi dinosauro”.
“In questi ultimi mesi – ha aggiunto la prima cittadina – parallelamente alla conclusione dei lavori abbiamo pianificato la gestione del Parco a lungo termine. Nulla sarà lasciato al caso. Il 25 luglio non sarà soltanto la data dell’inaugurazione, ma l’inizio di una nuova storia dei nostri Giardinetti, con una gestione corretta e coerente. Il Parco Falcone e Borsellino sarà un luogo sicuro, dotato di telecamere di video-sorveglianza. Sarà dotato di Regolamento per la disciplina delle attività consentite e di quelle vietate, per gli orari di apertura e chiusura nei mesi invernali e nei mesi estivi. E’ stata eseguita una procedura di affidamento del servizio di apertura e chiusura dell’area, per la manutenzione ordinaria del verde e degli arredi presenti e per la sorveglianza durante le ore di apertura. Abbiamo incontrato parte delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma – altre le incontreremo nei prossimi giorni – per una collaborazione attiva, al fine di garantire un presidio continuativo nel Parco, tutti i giorni e negli orari di maggiore affluenza. Saranno le nostre sentinelle dell’area verde, allo scopo di creare un clima accogliente e di segnalare alle autorità preposte eventuali comportamenti illeciti”.
“La gestione del Parco Falcone e Borsellino, da un punto di vista amministrativo, rappresenta una complessità, all’interno della quale devono combaciare tutti i singoli elementi, supportati da atti. E questo rientra nella programmazione e pianificazione che, come amministrazione, ci siamo imposti al fine di riaprire il Parco, interamente riqualificato, rendendolo quotidianamente sicuro e usufruibile”, ha evidenziato il sindaco Celentano.
“La consegna del ‘nuovo’ Parco alla città – ha sottolineato il vice sindaco Massimiliano Carnevale con delega ai lavori pubblici – avverrà nel pieno rispetto delle tempistiche previste per gli interventi di Pnrr, nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate in questi tre anni di amministrazione. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un progetto di fattibilità tecnico-economico da integrare e migliorare e siamo stati costretti a rivedere tutto in tempi record per non perdere il finanziamento. I lavori sono stati svolti seguendo una puntuale programmazione che ci ha consentito di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026. In questi giorni sono in corso piccoli interventi, previsti entro i successivi 60 giorni”.
“È facile – ha proseguito il vice sindaco Carnevale – farsi le foto davanti ai cancelli chiusi e polemizzare, ma noi restituiremo alla città un Parco in una veste che non ha mai avuto prima. Simultaneamente al superamento delle difficoltà, portando a termine l’opera finanziata con i fondi del Pnrr, ci siamo assunti la responsabilità di organizzare per bene tutte le attività che sono collaterali all’apertura, al fine di garantire il funzionamento duraturo della più grande area verde del centro cittadino”.
Il sindaco Celentano e il vice sindaco Carnevale, nel sottolineare la complessità del portare a compimento l’intera opera e di garantire la gestione della rinnovata area verde, hanno ringraziato il personale del dipartimento Manutenzioni e il dirigente Micol Ayuso.
Nei prossimi giorni avrà luogo una conferenza stampa per la presentazione dell’evento inaugurale, della programmazione estiva e della gestione del Parco Falcone e Borsellino, con il coinvolgimento degli assessorati alle Attività produttive, al Turismo, allo Sport, alla Cultura e al Patrimonio. Sarà anche occasione per ripercorrere l’iter seguito dall’Amministrazione e illustrare tutte le novità del Parco.
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