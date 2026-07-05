Controlli intensificati dei Carabinieri in provincia di Latina. Interventi a Sermoneta, Aprilia, Sezze e Fondi 

Controlli dei Carabinieri in tutta la provincia.

Doppio intervento dei Carabinieri tra Sermoneta e Aprilia. A Sermoneta è stato denunciato un 42enne per l’abbandono di rifiuti pericolosi già sottoposti a sequestro giudiziario. Ad Aprilia, invece, un 51enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di circa 40 grammi di hashish e 650 euro in contanti durante una perquisizione. Le indagini sono ancora in corso e per tutti gli indagati resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

A Sezze i Carabinieri hanno denunciato un 53enne per guida in stato di ebbrezza. Fermato durante un controllo, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

A Fondi un 22enne è stato denunciato per guida senza patente, mai conseguita. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente autonomo e dagli accertamenti è emerso che era già stato sanzionato lo scorso anno per la stessa violazione. L’auto è stata sequestrata.