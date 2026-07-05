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Controlli intensificati dei Carabinieri in provincia di Latina. Interventi a Sermoneta, Aprilia, Sezze e Fondi
Controlli dei Carabinieri in tutta la provincia.
Doppio intervento dei Carabinieri tra Sermoneta e Aprilia. A Sermoneta è stato denunciato un 42enne per l’abbandono di rifiuti pericolosi già sottoposti a sequestro giudiziario. Ad Aprilia, invece, un 51enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di circa 40 grammi di hashish e 650 euro in contanti durante una perquisizione. Le indagini sono ancora in corso e per tutti gli indagati resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
A Sezze i Carabinieri hanno denunciato un 53enne per guida in stato di ebbrezza. Fermato durante un controllo, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per lui è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.
A Fondi un 22enne è stato denunciato per guida senza patente, mai conseguita. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente autonomo e dagli accertamenti è emerso che era già stato sanzionato lo scorso anno per la stessa violazione. L’auto è stata sequestrata.
CRONACA
Cori, bambino di un anno ustionato dal latte bollente: trasportato d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza
Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri a Cori, dove un bambino di circa un anno è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente domestico.
Secondo quanto ricostruito, il piccolo si trovava in cucina quando si è avvicinato a un recipiente contenente latte ancora bollente appoggiato sul piano della cucina. Sarebbe riuscito a raggiungerlo arrampicandosi su una sedia e, in pochi istanti, il contenitore si è rovesciato, facendo cadere il liquido caldo sul suo corpo.
I genitori sono intervenuti immediatamente prestando i primi soccorsi e lanciando l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari, affiancati dai carabinieri della stazione di Cori per gli accertamenti sull’accaduto.
Dopo una prima valutazione, il personale medico ha disposto il trasferimento urgente del bambino in una struttura ospedaliera specializzata nella cura delle ustioni. Per questo è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.
IN EVIDENZA
Cambio di programma per il concerto di Sant’Anna: in piazza Indipendenza arriva Cristiano Malgioglio
Dopo l’improvvisa rinuncia di Cristina D’Avena sarà il grande cantautore e noto personaggio televisivo ad esibirsi il 26 luglio in un concerto abbinato a “Festivalbars, le hit dell’estate live”. La produzione di Cristina D’avena ha motivato la rinuncia per “sopraggiunte programmazioni televisive della Rai”. Il Comune di Pontinia è comunque corso ai ripari immediatamente: arriva Cristiano Malgioglio, celebre cantautore e amatissimo opinionista e conduttore televisivo. La sua fama di paroliere è dovuta ai capolavori scritti per Mina, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni e tanti altri, anche se non vanno trascurati i successi da interprete in oltre 30 album prodotti. Malgioglio salirà sul palco di piazza Indipendenza per proporre i suoi tormentoni e mostrare tutta la personalità e la simpatia emerse con il ruolo di personaggio televisivo. Il suo concerto, tra l’altro, sarà abbinato ad un ulteriore spettacolo all’insegna della musica anni ’90 e 2000: “Festivalbars, summer hit parade live!”. Ricordiamo che i grandi appuntamenti della festa inizieranno la sera del 23 luglio con “Enjoy the Show” del Phoenix Gospel Choir, proseguiranno il 24 con “Idol”, la tribute band di Achille Lauro e continueranno il 25 con l’energia di Lele Sarallo in “Stereo 90”.
APPUNTAMENTI
Frosinone, il monologo di Luca Ceccherelli emoziona l’inaugurazione della nuova Camera di Commercio
Si è svolta il 30 giugno l’inaugurazione della nuova sede della Camera di Commercio di Frosinone, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Alla cerimonia ha partecipato anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Tra i momenti significativi dell’evento, l’intervento artistico promosso dall’associazione Viviamo D’Arte. Sul palco l’attore Luca Ceccherelli, direttore artistico dell’associazione, che ha interpretato un monologo scritto appositamente per l’occasione.
Attraverso una riflessione intensa sul valore dell’impresa e del lavoro, Ceccherelli ha raccontato la figura dell’imprenditore come protagonista del cambiamento, capace di guardare al futuro, assumersi responsabilità e affrontare le sfide del presente. Un messaggio che ha posto al centro il ruolo dell’imprenditoria come motore di sviluppo, innovazione e crescita per il territorio.
L’esibizione ha ricevuto il plauso del pubblico presente, contribuendo ad arricchire la cerimonia con un momento di forte valore culturale e umano.
Con questa partecipazione, Viviamo D’Arte conferma il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di dialogo con le istituzioni e di valorizzazione del territorio, sostenendo una visione di sviluppo in cui arte, impresa e comunità crescono insieme.
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