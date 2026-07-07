CRONACA
Acqualatina allerta gli utenti: “Attenzione ai falsi tecnici. Nessun controllo dell’acqua nelle abitazioni e nessuna richiesta di denaro”
Acqualatina invita tutti gli utenti a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di truffa. In questi giorni sono stati segnalati individui che, spacciandosi per tecnici della società, chiedono di entrare nelle abitazioni con il pretesto di effettuare controlli sulla qualità dell’acqua. Una volta ottenuto l’accesso alle case, potrebbero compiere attività criminose. L’azienda precisa che non sono in corso controlli domiciliari sulla qualità dell’acqua e che nessun operatore autorizzato da Acqualatina è incaricato di richiedere pagamenti, denaro contante, assegni o qualsiasi altro tipo di compenso ai cittadini.
Per tutelarsi, è importante sapere che tutto il personale Acqualatina è munito di tesserino identificativo con numero di matricola. L’identità di ogni operatore può essere verificata in tempo reale contattando il Numero Verde 800 085 850, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.
In caso di telefonate, SMS, visite a domicilio o qualsiasi altra comunicazione che susciti dubbi, Acqualatina invita gli utenti a verificare sempre l’autenticità dell’intervento contattando preventivamente il Servizio Clienti.
Acqualatina raccomanda ai cittadini di non far entrare in casa persone che dichiarino di effettuare controlli per conto dell’azienda senza averne prima verificato l’identità e, in presenza di comportamenti sospetti, di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine attraverso il numero unico 112.
CRONACA
Formia, bus fuori strada: un morto e due feriti tra Maranola e Castellonorato. La vittima è Giminiano Filosa
FORMIA – Un morto e due feriti è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega le frazioni di Maranola a Castellonorato a Formia. Sul tratto in collina, un bus del servizio di trasporto urbano, forse a causa di un malore del conducente è uscito di strada facendo un volo di alcuni metri nella scarpata sottostante. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia, e la polizia locale oltre ai vigili del fuoco.
Purtroppo uno dei passeggeri, un uomo di 89 anni, Gemmino Filosa. è morto e altri due sono feriti, trasferiti al Dono Svizzero. Anche l’autista è ricoverato all’ospedale di Formia.
CRONACA
Bus fuori strada tra Maranola e Castellonorato: muore un passeggero, ipotesi malore per l’autista
Tragico incidente questa mattina, poco prima delle 7, lungo la strada provinciale che collega Maranola e Castellonorato, nel territorio di Formia, dove un autobus urbano è uscito di strada finendo nel terreno sottostante la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe accusato un improvviso malore, perdendo il controllo del mezzo. Nel violento impatto ha perso la vita uno dei passeggeri che si trovavano a bordo, altri occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e le squadre di soccorso, impegnati nell’assistenza ai feriti e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento. Al momento l’ipotesi prevalente resta quella del malore dell’autista, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire quanto accaduto.
CRONACA
Controlli della Guardia di Finanza alle Isole Pontine: sequestri di droga, verifiche nei locali e sanzioni in mare
Controlli intensificati della Guardia di Finanza nei due ultimi weekend, compreso quello del ponte dei Santi Pietro e Paolo, sulle isole di Ponza e Ventotene, dove l’elevato afflusso turistico ha portato al rafforzamento dei servizi di vigilanza via terra e via mare.
L’operazione ha visto impegnati i militari delle Tenenze di Ponza e Ventotene, del Gruppo di Formia e della Sezione Operativa Navale di Gaeta, con l’obiettivo di garantire sicurezza economico-finanziaria e rispetto della legalità.
Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, estesi anche al porto di Formia con il supporto delle unità cinofile, hanno portato al sequestro di 35 grammi di hashish, un grammo di cocaina, due grammi di marijuana e tre spinelli già confezionati. Complessivamente 16 persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.
Le Fiamme Gialle hanno inoltre effettuato verifiche nei confronti di operatori economici attivi nei settori dell’edilizia, del noleggio nautico e della ristorazione.
Sul fronte della sicurezza in mare, le unità navali hanno controllato 34 imbarcazioni e identificato 100 persone, elevando 30 verbali per violazioni, prevalentemente amministrative, del Codice della nautica da diporto. Sono stati inoltre svolti accertamenti su natanti di particolare valore per individuare eventuali anomalie sotto il profilo economico-finanziario.
Nel corso dello scorso fine settimana, due motovedette della Guardia di Finanza sono intervenute anche a seguito della richiesta di aiuto di un diportista che aveva denunciato un’aggressione a bordo della propria imbarcazione. Durante l’intervento sono stati sequestrati altri 5,5 grammi di hashish e uno spinello, con la segnalazione di una persona alla Prefettura di Latina.
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