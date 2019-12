Musica, il Campus apre il 50° e racconta l’Archivio: “E’ un nuovo inizio”

LATINA – Il 2020 sarà l’anno del 50° anniversario per il Campus Internazionale di Musica e venerdì prossimo 20 dicembre nella Sala Petrassi della sede di Via Varsavia a Latina sarà l’occasione per raccontarne la storia e avviare un dibattito sul futuro dell’eredità culturale lasciata alla città da un gruppo di amici appassionati di musica: Domenico Brignola, Renato Busco, Riccardo Cerocchi e Guido Mosillo che nel 1970 diedero vita all’Associazione (oggi Fondazione) decisi a fare sul serio, ma forse non immaginando quale importante realtà avrebbero creato. Cinquant’anni significa che Latina aveva 38 anni quando l’avventura cominciava, e il tratto di strada percorso appare così anche più lungo.

“I cinquant’anni di un’istituzione che opera in una città che non ha ancora festeggiato il secolo di storia, non riguardano soltanto questa Fondazione ma la storia dell’intera città”, sottolineano dal Campus consapevole che Latina “è stata più volte al centro della scena culturale per le innumerevoli iniziative musicali e convegnistiche organizzate in città e nel suo comprensorio”.

UN NUOVO INIZIO – Ecco allora scegliere di Raccontare l’Archivio – così è stata intitolata la giornata – dove è raccolta un’ampia documentazione di questa attività cinquantennale che ha avuto un rilievo che ha travalicato i confini nazionali. “È tempo di decantare ed elaborare un pensiero su questa eredità culturale che non appartiene solo al Campus; è necessario sviluppare un nuovo progetto che la tuteli e la valorizzi, ma soprattutto la renda condivisibile – dicono dalla Fondazione – È un nuovo inizio quello che si sta immaginando e non certo uno sguardo compiaciuto sul passato: il Festival Pontino, gli Incontri Internazionali di Musica contemporanea, i Corsi di Perfezionamento Strumentale e Interpretazione Musicale di Sermoneta, le Stagioni concertistiche, l’Istituto Goffredo Petrassi, il Concorso Riccardo Cerocchi, sono elementi costitutivi di una storia ricca e preziosa a cui bisogna dare un futuro” sostiene la Presidente del Campus, Elisa Cerocchi che ha organizzato per venerdì 20 dicembre, alle 16.00, un incontro, sul tema “Ti racconto l’Archivio: 50 anni di musica e dialogo – l’Archivio della Fondazione Campus Internazionale di Musica”.

L’appuntamento è nella Sala Goffredo Petrassi della Fondazione, nella sede di via Varsavia 31. Hanno già confermato la loro presenza, tra gli altri, l’Assessore alla Cultura Silvio Di Francia, il contrabbassista Franco Petracchi, i musicologi Gabriele Bonomo e Luca Cianfoni, Francesca Petrassi nipote di Goffredo, il fisarmonicista Marco Lo Russo, il chitarrista Flavio Nati (secondo classificato al Concorso Riccardo Cerocchi), Luigi Ferdinando Giannini (presidente del Campus dal 2013 al 2017), gli eredi dei Fondatori del Campus.