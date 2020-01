Un manager di Gaeta nuovo CLO di Unicredit Spa. E’ Aurelio Maccario

LATINA – E’ di Gaeta il nuovo CLO (Chief Lending Officer) di Unicredit S.p.A. La notizia arriva dalla sede centrale di Milano dove il gruppo ha nominato oggi Aurelio Maccario nuovo CLO. Il manager di origini pontine nella sua nuova posizione guiderà la struttura Group Lending Office. Prende il posto di Andrea Varese “che si dedicherà a nuove sfide all’interno del Gruppo e rimarrà membro dell’ EMC (Executive Management Committee) fino al completamento della transizione (1 febbraio 2020)”. Al posto di Maccario andrà invece Guglielmo Zadra scelto come Responsabile della struttura Group Regulatory Affairs e come membro dell’Executive Management Committee del Gruppo entro il 1° semestre 2020.

“Mentre inauguriamo il nostro nuovo piano strategico Team 23, vorrei congratularmi con Aurelio e Guglielmo per le loro nuove nomine e ringraziare Andrea a nome della squadra per l’importante contributo offerto negli ultimi anni. Andrea fa parte del Gruppo dal 2001 e ha ricoperto una serie di ruoli chiave nei settori di risk e corporate banking in diverse aree geografiche, facendo leva su forti competenze di risk management per garantire un solido track record per il Gruppo”, ha dichiarato Wouter Devriendt, Responsabile Finance & Control di UniCredit.

Maccario è entrato in UniCredit nel 2002 ricoprendo differenti ruoli fino alla sua nomina a Responsabile della struttura Group Strategic Planning nel 2010. Nel 2013 è passato al Group Risk Management con responsabilità sulle attività relative al Pillar 2 e al monitoraggio del profilo di rischio di credito consolidato del Gruppo. Nel 2015 è stato nominato Responsabile della struttura Group Regulatory Affairs. Maccario è membro del Consiglio di Sorveglianza di Zagrebačka Banka, Croazia, e del Consiglio di Sorveglianza di Bank Austria.