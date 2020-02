Domenica a Prossedi arriva il Carnevale

PROSSEDI – Domenica 23 febbraio alle 10:30 il cuore di Prossedi verrà invaso pacificamente dai colori del Carnevale dei Lepini. La sfilata coinvolgerà tutti con il punto d’incontro che sarà piazza Umberto I, ai piedi dell’arco con lo storico orologio del paese: l’evento, che ha il patrocinio del Comune di Prossedi, è organizzato dall’associazione Amici della Cartapesta. «Siamo felici di poter regalare ai ragazzi una giornata di divertimento e gioia ma l’invito a mascherarsi è ovviamente esteso anche ai genitori e al resto dei miei concittadini – spiega Angelo Pincivero, sindaco di Prossedi, supportato da Danilo Torella, consigliere comunale con delega alla Cultura che si sta impegnando in prima persona anche nell’allestimento dei carri allegorici – L’invito però è esteso a tutti gli abitanti della zona. Prossedi è storicamente un paese che unisce la provincia di Latina con la Ciociaria e, come accade per gli eventi estivi, ci auguriamo che in tanti possano raggiungere la nostra comunità e godersi la festa anche dal capoluogo pontino e da quello ciociaro proprio perché questa festa è di tutti». L’appuntamento è fissato a domenica alle 10:30 in piazza Umberto I a Prossedi.