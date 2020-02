Oroscopo del giorno 27 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia, alcuni di voi potrebbero dover affrontare degli equivoci: cercate di discutere con la vostra metà anche se non sembra molto aperta al dialogo. Single: se state ancora aspettando notizie che non arrivano, dovreste cercare di guardare in avanti e potreste incontrare nuove opportunità. Professionalmente, l’aspetto astrale non promette grandi risultati: se avete un’attività commerciale personale che sembra stagnare, potreste pensare di investire nella pubblicità o rivedere la linea di prodotti e formare dei venditori più incisivi. La salute è ottima e se state pensando di sfruttare le vostre energie per dedicarvi allo sport, non cercate di superare tutti i vostri limiti nello stesso giorno.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno e porta agitazione sul piano sentimentale. In coppia, non siete contenti dell’andamento delle cose ed i problemi quotidiani vi trasmettono malumore: non lasciatevi trascinare da questo stato d’animo per evitare di generare più tensione nel vostro rapporto. Per i single non è un buon momento per cercare l’anima gemella: aspettate tempi più favorevoli. Professionalmente, potreste essere infastiditi dai discorsi banali dei vostri collaboratori: avrete la possibilità di rimetterli al loro posto. Per quanto riguarda la salute, avete accumulato un po’ troppa stanchezza: dovreste cercare di riposarvi e di rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente siete felici nella vostra relazione e desiderate seguire i vostri sogni: impegnarvi ulteriormente, vivendo insieme, sposarvi, o magari fare un viaggio romantico all’ultimo momento. Single: dovreste vedere più chiaramente la vostra situazione perché la persona che vi piace potrebbe riconsiderare le vostre proposte. Professionalmente, anche se avete fiducia nelle vostre capacità e sentite di aver padroneggiato la vostra materia, dovrete ascoltare i consigli dei nuovi colleghi più esperti e più anziani. Per quanto riguarda la salute, il modo in cui gestite le vostre energie ed i vostri pensieri vi permetterà di godere di una vita sana.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Una piccola disarmonia temporanea interesserà le coppie: alcuni di voi saranno capricciosi o addirittura immaturi nei confronti del partner. Anche se il vostro lato giocoso piace molto, assicuratevi di non diventare troppo infantili. Singles: non è una buona giornata per decidere di accelerare i tempi. Professionalmente, la Luna vi porta popolarità ed aumenta la fiducia in voi stessi, tuttavia, l’eccesso di sicurezza potrebbe portarvi ad essere meno rigorosi nel lavoro. Per quanto riguarda la salute, sarete un po’ meno dinamici del solito ed avrete difficoltà a rimanere reattivi ed operativi: risparmiate le vostre forze e cercate di concedervi un po’ di relax.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale promuove la stabilità emotiva e la maturazione delle relazioni. Potreste prendervi il tempo per parlare e per stabilire in quale direzione si dirigerà la vostra vita. Single: gli incontri fatti di recente si evolveranno notevolmente in questo periodo. Professionalmente, alcuni di voi potrebbero essere in attesa di risultati o riconoscimenti per i recenti sforzi. Non siate troppo impazienti: tutto verrà a tempo debito. Per quanto riguarda la salute, state pensando seriamente di rimettervi in gioco fisicamente: alcuni sport saranno come una boccata d’aria fresca, sta a voi scegliere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste provare a cambiare qualcosa per non perdervi nella routine: il partner sarà contento di sostenervi e vi aiuterà a trovare le soluzioni più adatte a voi. Single: state pensando di ricontattare una persona del vostro passato e sta a voi trovare il modo per superare gli impedimenti che hanno portato alla rottura. Professionalmente, avrete la possibilità di gestire un vecchio progetto e sarete contenti di vedere che le cose si evolveranno a vostro favore. Per quanto riguarda la salute, potrebbe essere il momento di dedicare più tempo alle attività fisiche.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in opposizione con il Sole nel vostro segno e l’unica ombra che potrebbe offuscare il quadro sentimentale è il vostro orgoglio. In coppia, sotto questa influenza astrale è probabile che siate pronti a mostrare il vostro affetto, tuttavia, non c’è bisogno di diventare possessivi. Single: dovreste evitare di comportarvi come se tutto il mondo dovesse ascoltarvi solo perché siete voi. Anche a lavoro dovreste fare attenzione all’atteggiamento: se agite con prepotenza rischiate di interrompere alcune collaborazioni. Per quanto riguarda la salute, i pianeti in opposizione potrebbero portarvi ad un’eccitazione piuttosto negativa: cercate di rilassare la mente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, prima di avventurarvi in progetti colossali cercate di parlare con il partner: insieme vi renderete conto se le cose sono fattibili o meno. Single: alcuni di voi potrebbero decidere di esprimere i loro sentimenti solo per essere sicuri di non perdere un’opportunità, tuttavia, dovreste riflettere un po’ se è quello che volete veramente. Professionalmente, sotto il transito di Giove, spesso, le priorità sono le procedure contrattuali: se non ci sono documenti da firmare, potrebbe trattarsi di una nuova fase nella carriera. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene se non si presta troppa attenzione ai pensieri negativi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. L’intimità della coppia non sarà privilegiata nel corso di questo posizionamento astrale, probabilmente le preoccupazioni materiali o professionali non vi lasciano tempo per la tenerezza. Single: si dice spesso che tutto è una questione di tempo e che tutto avviene in tempo. In questo caso, o inizierete una storia d’amore, o avrete la mente rivolta ad altro. Professionalmente, farete gli sforzi necessari per completare i vostri progetti e con la vostra tenacia e serietà riuscirete ad arrivare ad un buon punto. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi proteggono per tutto il giorno, tuttavia evitate di fare eccessi e concedetevi un po’ di tempo per riposare.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e promuove le relazioni sentimentali. In coppia, siete più che sicuri che avete bisogno di trovare uno spazio privilegiato solo per voi due dove poter godere in tranquillità del vostro amore. Single: se deciderete di uscire, le Stelle promettono un bell’incontro. Professionalmente, la congiunzione astrale migliora le doti di astuzia e la vostra forza di volontà, aiutandovi a conquistare il prestigio o il maggior potere. Per quanto riguarda la salute, maggiore vitalità ed il morale alto vi danno sicurezza: Marte allontana tutte le negatività e vi concede un periodo sereno.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno e può portare qualche confusione nelle relazioni sentimentali. In coppia, alcuni potrebbero sentirsi trascurati dal partner, altri si renderanno conto che dovranno cercare di essere più autonomi. I single dovrebbero cercare di essere più pazienti nei loro incontri e non mettere troppa fretta alle persone. Professionalmente sarà una giornata molto impegnativa e dovreste cercare di mantenere la calma per finire in tempo le vostre attività. Per quanto riguarda la salute, la posizione delle Stelle non è troppo benevola: dovreste cercare di allontanarvi dal trambusto quotidiano e provare a rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in opposizione con il Sole nel vostro segno e porta un po di elettricità nella vita sentimentale. In coppia, anche se amate l’equilibrio, oggi rischiate qualche conflitto con il partner: parlatene con calma e riuscirete ad evitare il peggio. Single: cercate di esprimere i vostri pensieri e le vostre aspettative in modo chiaro e da subito, per evitare di iniziare un rapporto che non porterà lontano. Professionalmente, sarà il momento migliore per coloro che hanno da chiarire qualche questione: non esitate a porre domande o a chiedere spiegazioni, e, ovviamente, agite con diplomazia. Per quanto riguarda la salute, sarete in buone condizioni sia fisicamente che mentalmente: potreste approfittarne per organizzare meglio la vostra vita.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.