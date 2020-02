Oroscopo del giorno 29 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sentirete una certa distanza tra voi ed il partner: evitate di cercare di controllare le sue emozioni se volete riavvicinarvi. Single: dovreste cercare di allontanarvi un po’ dalle persone, e solo così riuscirete a scoprire qualcosa in più sul loro carattere. Professionalmente, se state considerando di fare qualche cambiamento dovreste essere più pazienti perché avrete bisogno di tempo extra per organizzare tutto. Per quanto riguarda la salute, lo stress diminuisce e state guadagnando serenità, tuttavia, dovreste prestare più attenzione al vostro benessere per evitare situazioni di tensione future.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, potreste dover affrontare una discussione importante, tuttavia, se il partner non riesce ad esprimere le sue emozioni, dovreste cercare di andargli incontro. I single si lasciano guidare da nuove emozioni che potrebbero portarli in una situazione piena di scoperte affascinanti. Professionalmente siete determinati, tuttavia avete la sensazione che qualcosa frena il vostro percorso: aspettate qualche giorno, la situazione sarà molto più agevole. Per quanto riguarda la salute, siete ottimisti e vorreste superare le vostre incertezze, tuttavia, l’aspetto astrale potrebbe generare uno serio affaticamento: agite con prudenza.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno e potrebbe farvi perdere il senso della realtà. In coppia, avete la tendenza ad amplificare i problemi e questo potrebbe portarvi ad un grave conflitto: il partner non capirà le vostre reazioni esagerate e premature. Per i single non è il momento di approfondire i rapporti o di fare un nuovo incontro. A lavoro, potreste rimanere delusi a causa dei comportamenti dei vostri collaboratori: non concentratevi sulle sciocchezze ed aspettate qualche giorno prima di esprimere il vostro punto di vista. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete stressati ed ansiosi: solo voi siete in grado di rimediare alla situazione, magari facendo un passo indietro.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente sarà un buon momento per fare dei cambiamenti positivi. Le coppie potrebbero pensare a nuovi modi per sconfiggere la routine e rendere la loro vita più movimentata. I single sono quasi pronti per fare un passo decisivo. A lavoro, Urano nutre la vostra immaginazione e dovreste essere in grado di impostare nuovi progetti o, per alcuni, di rivedere la propria posizione attuale.Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza bene: dovreste evitare di superare alcuni limiti fisici. Se siete sportivi limitatevi all’allenamento quotidiano e cercate di concedervi delle piccole pause.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente sarà un giorno positivo. In coppia, verranno stabiliti dialoghi costruttivi che avranno lo scopo di placare le vostre piccole ansie. Single: se avete un appuntamento non esitate a presentarvi. Professionalmente tutto va bene: vi sentirete rispettati e sostenuti. Potreste avere l’opportunità di coprire una posizione con maggiore responsabilità e sarete in grado di determinare i tempi per impegnarvi in negoziazioni di ogni genere e per migliorare la qualità del lavoro. La salute è ottima, tuttavia se avvertirete un po’ di stanchezza, una piccola pausa farà il suo lavoro.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. La ricchezza della vostra relazione sentimentale sta nella capacità di comprendere voi stessi e, sopratutto, di sapere ciò di cui ha bisogno il partner. La tendenza è di avvicinarvi e di passare più tempo insieme. Single: potreste avere un incontro intenso e pieno di dolcezza ed umorismo. Professionalmente è il giorno ideale per coloro che vogliono entrare in nuovi ambienti lavorativi: la lucidità vi permette di evolvervi in tutti gli ambienti. Per quanto riguarda la salute, potreste trovare alcune soluzioni valide in un libro o in un articolo: nuove strategie per mantenervi in forma sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, potreste provare tensione nella vita di coppia e dovreste superare il sentimento di frustrazione, magari parlandone con il vostro partner. Single: sognate un grande amore, ma probabilmente avete troppa paura di azzardare. A lavoro le fluttuazioni astrale indicano sia momenti di tensione sia momenti euforici. Non lasciatevi ingannare dalle parole dei colleghi e continuate ad andare avanti sulla vostra strada. Per quanto riguarda la salute, vi sentite esausti ed avete bisogno di riposare: anche una passeggiata in natura potrebbe farvi sentire meglio.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, la congiunzione astrale promette momenti magici: i rapporti coniugali sono felici e questa allegria ambientale stringe i legami esistenti e nutre la vostra immaginazione. I single dovrebbero cercare di restare sinceri per riuscire a conquistare l’anima della persona desiderata. Le Stelle mostrano un’evoluzione nel settore professionale: le vostre iniziative dovrebbero dare i loro frutti; la giornata vi porterà molte soddisfazioni. Per quanto riguarda la salute, l’ottimismo sarà infallibile e saprete prendervi cura delle vostre necessità.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la tentazione di provare qualcosa di diverso sarà sul menu del giorno: prima di accettare qualsiasi invito dovreste pensare bene alle conseguenze. Per i single ci sarà l’opportunità di approfondire alcuni rapporti se seguiranno il loro intuito. Professionalmente, l’atmosfera sarà migliore dei giorni scorsi: siete ben motivati e potrebbe esservi richiesto di guidare un progetto importante. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene: siete energici e sereni.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, la presenza di Urano stuzzica il desiderio di rendere più piccante la vostra vita emotiva. In coppia dovreste programmare qualche attività per godere a pieno della presenza del partner. I single dovrebbero agire di impulso: la serata promette bene. Professionalmente, potreste conoscere nuove situazioni dove le idee saranno più interessanti del solito: ci sarà il modo di sviluppare il lato creativo e di mettere in opera tutte le vostre conoscenze. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene generalmente, basta fare attenzione alle contratture muscolari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, sarete desiderosi di giocare e di lasciarvi alle spalle le preoccupazioni quotidiane: moderate però le parole se il partner non è dell’umore giusto. Single: le vostre parole affascineranno chiunque. Professionalmente, Mercurio darà una mano a coloro che devono affrontare un discorso con una persona importante. Chi cerca un nuovo lavoro, dovrebbe osare a lanciarsi in qualsiasi campo perché sotto questa influenza astrale benefica c’è una buona possibilità di successo. La salute è ottima: approfittatene per prendervi cura di voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, una frase mal interpretata od una situazione mal giudicata potrebbe minare il vostro rapporto: le Stelle consigliano di parlare per chiarire i malintesi. I single riprendono fiducia in se stessi dopo un periodo piuttosto complicato. Professionalmente, fate attenzione alle persone che vi circondano e cercate di agire con diplomazia per evitare di compromettere qualche rapporto. Per quanto riguarda la salute, vi sentite sopraffatti dalle emozioni negative: non lasciatevi guidare da pensieri aggressivi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.