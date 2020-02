Oroscopo del giorno 01 Marzo 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vivrete questa giornata con meraviglia e molte speranze per il futuro da condividere insieme. Single: se vorrete riprendere un vecchio rapporto, dovrete discutere attentamente delle vostre esigenze e di come vorreste programmare il futuro. Per quanto riguarda la salute, dovreste favorire una dieta equilibrata. La mente è forte e molto ottimista. A livello relazionale, sia in famiglia che con gli amici, l’atmosfera sarà piacevole e favorevole per la creazione di alcuni progetti comuni. Traslochi, lavoro, vacanze o festeggiamenti, sarete pronti a fare di tutto per la casa o per compiacere i vostri cari.

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, aumenta il desiderio di stare insieme ma anche l’impulsività: più scintille del solito, misurate bene le vostre parole. I single sotto gli impulsi di Marte, saranno disposti a forzare un po’ il destino per incontrare la persona giusta: ottima scelta. Dal punto di vista della salute, gli aspetti planetari vi mettono di fronte alla realtà: è necessario adottare uno stile di vita ed un comportamento più sano. Questa domenica non vi sentirete molto vicini ai vostri cari: alcuni di loro hanno preoccupazioni diverse dalle vostre e questo vi rattrista.

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in trigono con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni un po’ trascurate ritroveranno il giusto equilibrio. Grazie alla comunicazione vi avvicinate al partner ed insieme riuscirete a consolidare il vostro rapporto. Single: siete molto esigenti nei vostri incontri ed avete deciso di allontanarvi dalla futilità. State scommettendo sulla vostra vittoria cercando soluzioni molto più serie. Dal punto di vista della salute avete tutte le risorse per trascorrere una bella giornata. In famiglia riuscirete ad identificare rapidamente alcune preoccupazioni e, conoscendo bene le esigenze di tutti, saprete come agire.

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il partner vi guarda con ammirazione e vi sentirete lusingati: è un buon momento per esprimere i sentimenti e per prendere in considerazione un progetto che riguarda la vostra vita. I single non dovrebbero rifiutare nessuna proposta: potrebbero finalmente incontrare la loro metà. La forma fisica è eccellente per la maggior parte di voi. Sportivi o meno, volete superare i limiti e le condizioni astrali sono molto favorevoli. In famiglia sarete molto comprensivi con i vostri cari ed i vostri consigli saranno apprezzati più del solito.

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete bisogno di certezze per confortarvi, tuttavia, non dovreste chiedere troppo al partner che oggi sembra avere anche altre preoccupazioni, sopratutto a livello professionale. Single: cercate di non insistere, siate voi stessi e l’altro apprezzerà. Per quanto riguarda la salute, siete traboccanti di energia: questo vi permette di portare a termine tutte le vostre missioni e gli obblighi personali, ma non dimenticate che è anche consigliabile risparmiare le forze e che un periodo di riposo è indispensabile per chiunque. In famiglia, la vostra personalità e le abilità professionali vi consentiranno di saper gestire al meglio i soliti conflitti.

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Venere nel vostro segno e le vostre emozioni potrebbero essere in espansione. In coppia, se volete esprimere i vostri sentimenti, oggi dovreste farlo in maniera delicata, con tatto e sensualità. I single che hanno un nuovo incontro dovrebbero cercare di controllare la loro sensibilità. Per quanto riguarda la salute, la disposizione astrale vi farà desiderare di accordare più tempo al vostro benessere: massaggi, parrucchiere, estetista, qualsiasi cosa sceglierete, vi farà sentire felici. In famiglia potreste sentirvi lontani dai vostri cari: se così, cercate un modo per avvicinarvi.

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia, l’aspetto astrale promette bei momenti da vivere insieme, tuttavia, se siete più nervosi del solito, la situazione potrebbe scivolarvi fra le dita. I single sono troppo sensibili e potrebbero arrabbiarsi in fretta: occhio alle parole. Per quanto riguarda la salute, vi sentite ansiosi: per ottenere la pace interiore dovreste cercare di prendervi una pausa per rilassarvi. In famiglia, sopratutto oggi, dovreste cercare di mostrare di più il vostro lato autorevole: non lasciate che qualcuno prenda decisioni per voi.

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, saranno particolarmente sensibili alle osservazioni che riceveranno. I sentimenti sono confusi e le emozioni aumentano l’impulsività: mantenere la calma aiuterà a superare la giornata senza peggiorare la situazione. Dal punto di vista della salute, non sentirete grandi fastidi, tuttavia, mantenere uno stile di vita sano vi aiuterà a preservare l’energia e godere di buon morale. In famiglia, alcuni problemi dovranno probabilmente essere risolti: qualche imprevisto potrebbe costringervi a modificare il vostro programma.

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in opposizione con il Sole nel vostro segno e l’ottimismo ritorna poco a poco tra le coppie che hanno attraversato momenti turbolenti ultimamente. Le discussioni hanno portato soluzioni e molti di voi sono più fiduciosi. Single: sarete molto generosi oggi, soprattutto con una persona che vi ha commosso. Attenti a non dargli una falsa speranza, poiché la situazione potrebbe rivoltarsi contro. La salute è molto buona: godete di un morale d’acciaio e traboccate di energia. In famiglia dovreste cercare di essere più tolleranti, sopratutto nei confronti dei bambini.

(21 dicembre – 19 gennaio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale si annuncia una giornata molto piacevole. In coppia vi sentirete molto bene accanto al partner e farete dei piani per il futuro. Single: è il momento di guardare al vostro futuro con più stabilità. Per quanto riguarda la salute, sapete quanto sia importante prendersi cura del vostro corpo e capite che una sana alimentazione è indispensabile per il benessere. La posizione di Venere consente è eccellente per assicurarvi una buona gestione della famiglia: sapete essere pazienti ed agire con discrezione in modo che tutti si sentano liberi e coinvolti allo stesso tempo.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia, le vostre solite abitudini o le vostre certezze potrebbero sollevarvi qualche dubbio, tuttavia, con la tenerezza e con il vostro fascino, potreste riconquistare il cuore del partner. Single: questo aspetto astrale può farvi agire in modi stravaganti e quindi, qualcuno che non vi conosce abbastanza potrebbe avere difficoltà a capirvi. Durante questo posizionamento astrale, fate attenzione a tutte le forme di eccesso se non volete pagarne le conseguenze in salute. In famiglia, potrebbe essere necessario stabilire un dialogo con i vostri cari, tuttavia, non lasciate che le irritazioni transitorie disturbino l’atmosfera.

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in opposizione con il Sole nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale non faciliterà la comunicazione e potrebbe generare incomprensioni: dovreste cercare di calmare le tensioni. Single: se avete già delle difficoltà a parlare con questa persona, sarebbe meglio evitare di iniziare una relazione. Per quanto riguarda la salute, sentirete forti onde negative che vi renderanno elettrici: cercate di trovare un modo per scaricare questa tensione. In famiglia, dovreste aspettare un momento migliore per rivendicare quello che ritenete che vi spetta, perché, oggi, nessuno sembra ascoltarvi.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.