Sabaudia, distrutto da un incendio il chiosco Maracanà Beach

SABAUDIA – Il chiosco balneare Maracanà sul lungomare di Sabaudia è stato distrutto dalle fiamme alimentate anche dal forte vento che soffiava ieri. Quando era già buio la struttura, molto conosciuta, è stata completamente avvolta dal fuoco: non si è salvato nulla. Sono stati i pompieri del Comando provinciale di Latina a intervenire per domare il rogo che ha danneggiato anche parte della duna.

E ora si indaga sulle cause del rogo, che è sospetto. Nella mattinata di oggi il N.I.A.T, il nucleo specializzato nelle indagini che riguardano gli incendi e nella ricerca di tracce, ha svolto un sopralluogo in collaborazione con i carabinieri forestali. Sui risultati per ora c’è riserbo.