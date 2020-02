Sicamb, all’incontro convocato dal Prefetto Trio promessa per gli stipendi. Oggi assemblea in azienda

LATINA – La Sicamb conferma, nell’incontro convocato dal Prefetto Maria Rosa Trio, il suo stato di seria difficoltà. Lo ha detto Giorgio Klinger, amministratore dello stabilimento di Latina Scalo, aggiungendo però che il socio di minoranza, la Martin Baker, ha stanziato un finanziamento che permetterà di pagare il restante 70% dello stipendio di dicembre e l’80% dello stipendio di gennaio. “La situazione debitoria, comunque, è importante e non sarà facile risalire la china. Ecco perché è stato chiesto l’impegno dei lavoratori e una certa elasticità per far ripartire l’azienda, che è un fiore all’occhiello in termini di innovazione e ricerca”, sottolinea Gino Ippoliti della Uil Uilm di Latina.

I lavoratori, in presidio sotto la prefettura, hanno atteso la fine della riunione anche per conoscere la data dell’incontro al Ministero dello sviluppo economico che è stato programmato per il prossimo 11 febbraio alle 10. “Ci saremo anche noi”, assicurano. Questa mattina invece in azienda si svolgerà un’assemblea.