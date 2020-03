Cade da cavallo durante una gara, giovane di Latina ricoverata in rianimazione

LATINA – E’ ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina la 18 enne che domenica è caduta da cavallo riportando un trauma cranico. La giovane è stata trasportata in ospedale in elicottero , dov’è ricoverata ora in condizioni stabili. L’incidente si è verificato attorno alle 18 nell’impianto che si trova Migliara 58, a borgo Hermada, dove era in corso una manifestazione nazionale di salto ad ostacoli. Nella caduta Francesca, questo il nome della giovane molto conosciuta a Latina, ha battuto la testa a terra e nonostante il casco di protezione ha perso conoscenza.