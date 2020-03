Chiama il Carrefour Market di Latina: la tua Spesa a Domicilio

Carrefour Market è al servizio della città di Latina e dei consumatori con più in difficoltà in questo momento di emergenza.

Per arginare l’esposizione al possibile contagio del Coronavirus è stato attivato un servizio di spesa telefonica con consegna a domicilio gratuita.

Al momento il servizio prevede la consegna solo per Latina città.

Numero di telefono 0773 687206 – 366 6217542

Ricezione ordini dal Lunedi al Sabato dalle 8.30 alle 21.00

Consegna gratuita in giornata (max giorno dopo)

Minimo spesa 45€