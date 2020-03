Chiuse le strade intorno al carcere di Latina: è supersorvegliato

LATINA – Il carcere di Via Aspromonte è supersorvegliato: il perimetro è blindato e le strade di accesso sono sbarrate da polizia, carabinieri e polizia locale per arginare eventuali sommosse che dovessero verificarsi. I detenuti avevano annunciato la cosiddetta battitura ovvero la percussione delle sbarre con le stoviglie, in segno di solidarietà ai detenuti delle altre carceri che hanno organizzato proteste perché non si sentono protetti come gli altri cittadini dal contagio del Covid-19 e ci sono stati disordini e morti. La situazione al momento sembra tranquilla ma è strettamente monitorata. “Sorvegliamo e siamo attenti a quello che accade”, ha detto il Questore Michele Maria Spina.