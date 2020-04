I Tatuatori di Latina raccolgono quasi 8000 euro per l’ospedale Goretti

LATINA – Settemilacinquecentosettanta (7570) euro è il risultato dell’asta benefica promossa dai Tatuatori di Latina a favore dell’ospedale Santa Maria Goretti grazie alle opere donate da loro e da alcuni artisti che operano sul territorio della provincia. Un ottimo risultato raggiunto in soli tre giorni sul canale Instagram per far arrivare “un contributo tangibile anche dal mondo dell’arte vista la carenza di dispositivi di protezione per tutti gli operatori sanitari dell’ospedale civile di Latina”.

Le opere saranno esposte e consegnate ai cittadini/e (che le hanno acquistate on line) appena conclusa l’emergenza, presso l’ex Albergo Italia in Piazza del Popolo.

La mostra sarà organizzata dal delegato alla Promozione dell’Arte Contemporanea del Comune di Latina, Fabio D’Achille insieme a Ruggero Taschini e Luca Patanegra del gruppo dei Tatuatori per Latina (due delle loro opere sono nella gallery).