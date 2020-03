Coronavirus, a Fondi la biblioteca organizza videoletture per bimbi

FONDI – Letture in diretta Facebook per i piccoli utenti della “Biblioteca dei Bambini” di Fondi realizzata nella Biblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra”. In tempi di Coronavirus, per non sospendere l’attività, ma attuare le misure per il contenimento del contagio da virus Covid-19, gli incontri di lettura Leggimi Sempre si trasferiscono sui social e danno appuntamento ai bambini in diretta Facebook martedì 10 marzo per la programmata lettura dedicata alla fascia 5-7 anni. «Un modo per continuare a stare insieme, senza paura e nel segno della responsabilità collettiva» spiegano gli organizzatori.

Basterà collegarsi alla pagina Facebook ufficiale: leggimisempre

Leggimi Sempre darà anche informazioni tempestive sulla data di ripresa degli incontri in Biblioteca, in base alle disposizioni delle istituzioni.

Per info: 328.1337395 o info.leggimisempre@gmail.com