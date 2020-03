Coronavirus, i casi pontini salgono a cinque: positivo un paziente a Latina e un bracciante di Cisterna

LATINA – C’è un altro caso di coronavirus a Latina. I risultati del test eseguito dopo il ricovero in una stanza di isolamento dell’ospedale Goretti, sono arrivati oggi e nelle scorse ore l’uomo è stato trasferito allo Spallanzani. Salgono così a cinque i casi accertati: la donna lombarda in vacanza a Minturno, il 53enne di Latina trasferito nel nosocomio specializzato nella serata di lunedì, l’anziano di Fondi ricoverato ieri mattina, e i due nuovi casi, un bracciante agricolo a Cisterna e il nuovo caso al Goretti, anche questi individuati per le complicanze respiratorie.

Il caso di contagio registrato a Velletri, ha riguardato un paziente di Cisterna. Secondo quanto si apprende, un 44 enne nato in India che da molti anni vive in Italia. “Un paziente di Cisterna di Latina impiegato nel settore agricolo è giunto al pronto soccorso di Velletri già con i dispositivi di protezione individuale, analogamente al personale del pronto soccorso e del 118. Dopo aver effettuato il tampone, che è risultato positivo, è stato trasferito in sicurezza all’Istituto Spallanzani. Il paziente è stato sempre tenuto in isolamento e si è proceduto alla sanificazione delle aree interessate. L’indagine epidemiologica in corso per l’individuazione dei contatti stretti ha evidenziato un link lombardo. Vi è un costante aggiornamento con il sindaco e con le Asl Roma 6 e Asl di Latina e al momento la situazione non desta preoccupazione”, dichiara in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.

Tra i pazienti più gravi ricoverati c’è l’agente di Tor San Lorenzo: l’uomo è stato intubato nella terapia intensiva dello Spallanzani dove è ricoverata anche la donna di Cremona scoperta positiva al Covid-19 mentre era in vacanza a Minturno. Anche le condizioni di quest’ultima sono molto serie.