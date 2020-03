Coronavirus, il saluto ad Alessandro Paulotto sarà in forma privata al cimitero di Latina

LATINA – I funerali sono sospesi in tutta Italia e il saluto ad Alessandro Paulotto, il ragazzo che in questi giorni avrebbe compiuto 23 anni, morto in un incidente stradale su Via Nascosa mentre era in auto con uno dei suoi più cari amici, sarà una breve cerimonia strettamente privata con la sola partecipazione dei genitori, della sorella e dei familiari più stretti. Una breve preghiera che accompagnerà la sepoltura. Mentre tantissimi giovani si preparavano a dargli l’ultimo saluto, è arrivata con il decreto dell’8 marzo la notizia che anche le cerimonie funebri sono annullate così come tutte le altre cerimonie religiose, Messe comprese. E’ stata la famiglia a comunicarlo agli amici. Gli assembramenti sono vietati e la folla che avrebbe accompagnato le esequie in una situazione normale, è da evitare.

Anche i funerali programmati per oggi sono stati annullati e sostituiti da una concisa celebrazione alla presenza dei soli parenti stretti.

Intanto i contagiati accertati in provincia di Latina salgono a 24, mentre si lavora a ritmo incessante con l’ausilio delle forze del’ordine e in coordinamento tra tutte le istituzioni per ricostruire le catene dei contagi. E sulle chat sono stati registrati anche oggi nuovi allarmi passibili di denuncia.