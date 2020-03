Coronavirus, il punto del sindaco di Latina per l’8 marzo

LATINA – IL sindaco di Latina Damiano Coletta fa il punto dopo il nuovo decreto del governo: stop a pub, discoteche e sale da ballo. Il divieto di assembramento vale per i funerali e oggi ci sono stati i primi celebrati non in chiesa, con brevissima cerimonia strettamente privata, al cimitero di Latina.

E’ attivo il Centro Operativo Comunale che ha reperibilità h24. Il primo cittadino ricorda che il territorio provinciale rientra nel territorio dell’articolo 2 del decreto. L’appello è ad ognuno, ad avere coscienza civica e ad attenersi alle prescrizioni. “Chi ha sintomi deve stare a casa e chiamare il medico di medicina generale. dobbiamo essere consapevoli che ognuno di noi ha una responsabilità nei confronti dell’altro”. Il messaggio si apre con gli auguri a tutte le donne per la Festa Internazionale a loro dedicata.