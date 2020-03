Coronavirus, Jenny Savastano presta il volto per un pezzo di Claudio Di Cicco Andreoli

LATINA – E’ nata in pochi giorni, i primi dell’emergenza coronavirus, e il progetto ha raccolto velocemente tante adesioni, collezionando volti famosi (e non). E’ We can save a life, il pezzo scritto dal musicista di Latina Claudio Di Cicco Andreoli con Gabriele Graziani e suonato con Nicola Valente, Simone Gianlorenzi e Ilario Parascandolo, “restando a casa” e “vicini ma distanti” da Paolo Toselli che ha realizzato il video.

“Tutto è iniziato da Claudio che mi ha contattato e fatto ascoltare il brano. Volevamo una cosa che potesse viaggiare sui social, ma come fare a girare una clip senza uscire da casa? Abbiamo deciso di farci mandare dei video dando alcune indicazioni tecniche”, racconta Paolo Toselli. Il montaggio ha fatto il resto.

Hanno risposto presente Angelo Maggi, Luca Word, Rossella Brescia, Salvatore-Jenny Esposito, Le Donatella solo per citarne alcuni . “Mi scuso con chi ha mandato il video, ma che non sono riuscito a inserire, grazie anche a tutti loro”.

Il progetto al quale hanno collaborato Andrea Carpinteri, Francesca Cenci e Fabio Versaci non è a scopo di lucro ed eventuali guadagni saranno devoluti in beneficenza.

IN ORDINE DI APPARIZIONE: Claudio Di Cicco – Martina Cariello – Matteo Ferraresso – Isabella Alfano – Roberta Lami – Gabriele Naccarato – Andrea Carpinteri Le Donatella – Riccardo Toselli – Leonardo De Carli – Fabio Versaci – Giovanni Sicurello – Valerio Riondino – Giancarlo Commare Melita Toniolo – Andrea Puglisi – Salvatore Esposito – Fabio Ingrosso – Ilaria Orlando – Deborah Di Francesco – Emanuela Gentilin Marco Ligabue – Marcella Ovani – Monica Ward con Alessandro Campaiola e Federico Campaiola – Titti Cerrone – Ilario Parascandolo Chiara Verrico – Elio Irace – Francesco Miniaci – Elisa Franchi – Marilù D’Avella – Simone Gianlorenzi – Rossella Brescia -Sherrita Duran Serena Carta Mantilla – Consiglia Morone – Timothy Rock Cavicchini – Sonia Mosca – Emanuele Zanotto – Nathalie Giannitrapani Antonella Lo coco – Gabriele Graziani – Sonia Addario – Cizco – Ruby Noosa – Kettypassa – Nicola Valente – Alessandra mantovani – Rosario Buglione – Maurizio merluzzo e Ambra Pazzani – Meriem Delacroix (Ultima) – Giovanni Cosma – Veronica Astrid Giache’ – Angelo Maggi Chiara Canzian – Luca Ward – Ascanio Malgarini per le immagini video della città vuota. La voce dell’ Intro è di Angelo Maggi