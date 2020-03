Coronavirus, Tiziano Ferro si unisce all’appello #iorestoacasa

LATINA – Anche Tiziano Ferro lancia l’hastag #iorestoacasa. Unendosi all’appello di tanti suoi colleghi, da Jovanotti a Ligabue, a limitare i contatti e le uscite, per frenare il Coronavirus, il cantante di Latina ha postato un messaggio netto: “Ascoltiamo le direttive.So che non è facile ma la situazione adesso è drammatica in ogni parte del mondo. Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza”.

Il cantante di Latina in un video canta per i suoi fan e li invita a chiedere un brano a piacere che lui eseguirà per loro: ” Oggi ho deciso per esempio di provare a cantare un brano che mi piace. Senza ambizione, solo per il piacere di farlo. Se siete su questa pagina e vi piace – più o meno – quello che faccio vi invito a chiedermi una canzone. Cosa vi piacerebbe cantassi per voi sui social?

Proviamo ad essere indulgenti e gentili l’uno con l’altro, evitiamo commenti brutti. Dimostriamo a tutti che anche in un momento così triste, sappiamo costruire 🇮🇹❤️

#andratuttobene