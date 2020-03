Emergenza Covid-19, Inps Latina e Formia attivano call center

LATINA – “Nel rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti per contenere il contagio da coronavirus, l’Inps ha attivato un servizio di call center, a livello provinciale, per consentire alle persone di ricevere tutti i servizi informativi senza necessità di spostarsi per raggiungere la sede. Attraverso questo servizio gli operatori della sede forniranno le informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche e prenderanno in carico solleciti e richieste specifiche, non differibili”. Lo spiega una nota dell’Inps aggiungendo che “a tutte le richieste verrà comunque fornito riscontro entro le 48 ore successive e ove necessario saranno gli uffici stessi a richiamare l’utente o ad inviare la documentazione richiesta all’indirizzo fornito o presente negli archivi dell’INPS. Per gli utenti che prenoteranno tramite app, internet o call center un accesso allo sportello di linea, saranno richiamati da un funzionario e la richiesta oggetto dell’appuntamento sarà gestita telefonicamente”.

IL NUMERO PER LE SEDI DI LATINA – TERRACINA E FORMIA E’: 0773 671 400