Due settimane senza Messe, il vescovo di Latina Crociata: “Tante iniziative sui social”

LATINA – Due settimane senza Messe, ma i sacerdoti pontini non hanno rinunciato al dialogo con i fedeli e con chi ne ha bisogno. Sulle chat viaggiano messaggi e appuntamenti di preghiera, sui social le celebrazioni trasmesse in streaming si moltiplicano portando conforto.

“Tutti si sono attivati per raggiungere i parrocchiani e qualcuno mi riferisce che la Messa sui social ha più seguito di quella in Chiesa”, ha detto monsisgnor Crociata che ne ha parlato questa mattina su Radio Immagine. Anche lui ha mostrato doti tecnologiche e la domenica pubblica un video-messaggio che registra senza l’aiuto di nessuno.

ASCOLTA IL SUO INTERVENTO SU RADIO IMMAGINE

Il vescovo si anche recato ieri al cimitero di Latina, accompagnato anche dal parroco della Cattedrale di San Marco, don Francesco Pampinella. Ad attenderlo c’era anche il sindaco di Latina Damiano Coletta. “Un’apertura speciale per consentire, davanti la grande croce all’ingresso, una preghiera e una benedizione per i defunti in quello che la Chiesa italiana ha scelto come Venerdì della Misericordia”, spiegano dalla Diocesi. Da parte del vescovo un pensiero speciale è andato a quanti “hanno perduto la vita, anziani e giovani, sanitari e pazienti”.