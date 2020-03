Otto nuovi positivi al coronavirus in provincia di Latina, sette individuati precocemente possono stare a casa

LATINA – Sono otto i nuovi casi positivi al Covid-19, e solo per uno dei pazienti è stato disposto il ricovero. Il Comune in cui sono stati rilevati più contagi è Aprilia con 5, mentre a Latina, Fondi e Sabaudia sono stati scoperti gli ulteriori tre casi per un totale complessivo di 281 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia sul territorio provinciale di Latina. Non si sono registrati nuovi decessi. Mentre sale il numero dei pazienti negativizzati che sono 19.

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 250 spiegano dalla Asl nel bollettino giornaliero – I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti(6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (75). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

Complessivamente, sono 1.947 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.718 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

E’ sempre l’azienda sanitaria a spiegare che “è in fase di completamento la distribuzione dei primi 60 kit per il telemonitoraggio per i pazienti positivi a domicilio. L’unità infermieristica della Centrale di monitoraggio è operativa sulle 24 ore e da oggi è anche operativo un posto di Terapia Intensiva presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi”.