Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina con La Radio per l’Italia

LATINA – L’Inno d’Italia di Mameli alle 11 in punto seguito da Azzurro di Andriano Celentano, La canzone del Sole di Lucio Battisti e Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, i pezzi cult che andranno in onda contemporaneamente domani in tutte le radio nazionali italiane e in quelle locali come le nostre Rado Immagine, Radio Luna e Radio Latina nell’ambito dell’iniziativa Rai “La radio per l’Italia” che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, e mostrarsi coesa in questo momento di emergenza mondiale. “Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione”, dicono i promotori.

Dopo la messa in onda congiunta delle radio, 70 navi della Marina Militare, in 7 basi navali, per un totale di 5212 uomini e donne facente parte degli equipaggi, suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente, per testimoniare la coesione e la partecipazione di tutti, per superare insieme questa difficile situazione.