Sandrino diventa aiuto barbiere: il progetto della Osa a Borgo Sabotino

LATINA – Sandrino è diventato aiuto barbiere. L’ormai maturo frequentatore del Centro Diurno intitolato a Salvatore Minenna, sta facendo una nuova esperienza, quella che desiderava tanto, dopo aver stretto amicizia con Galdino, il barbiere di Borgo Sabotino, la stessa frazione di Latina i cui vive la sua famiglia, mamma e fratelli minori. Lo racconta la cooperativa Osa (sua la foto che abbiamo pubblicato) che gestisce la struttura e organizza le attività ricreative e i laboratori finalizzati a promuovere socializzazione e inclusione.

“Accidenti me tocca pure annà a lavorà”, scherza il 48enne con gli amici del Centro quando, prima di raggiungere il salone di Borgo Sabotino ogni martedì, mercoledì e venerdi, dalle 16 alle 19 e il sabato praticamente tutto il giorno” – raccontano dalla Cooperativa, assicurando che Sandrino è fiero e gratificato dal suo nuovo e primo vero lavoro.

“Partendo da una sua scelta volontaria di frequentare una bottega di barbiere del suo quartiere”, rivela Pino Taddeo, Coordinatore Generale dei Servizi OSA a Latina, “stiamo elevando questa esperienza ad un vero e proprio progetto di reinserimento lavorativo, coinvolgendo anche il Comune. In contatto con il titolare dell’esercizio abbiamo concordato un orario di lavoro settimanale che sia percepito soprattutto da Sandro come lavoro a tutti gli effetti”. “In questo modo”, prosegue Taddeo, “cerchiamo di valorizzare ogni sua specifica competenza, potenziando le sue abilità a relazionarsi con gli altri per ritagliarsi un proprio ruolo nel mondo”.

“Sono alcuni anni che l’amicizia intessuta con il barbiere Galdino ha permesso a Sandro di trovare un proprio equilibrio e di aumentare la propria autostima” – aggiunge Ilaria Tagliavia, coordinatrice OSA del Centro. “Oggi Sandro ha compiuto passi da gigante sul versante dell’autonomia personale: collabora a ripulire i locali del negozio, fornisce asciugamani puliti e spazzole sterilizzate al barbiere, accoglie i clienti da cui è benvoluto, è in grado di raggiungere autonomamente il negozio e ha imparato a gestire il denaro per acquistare il caffè e il pranzo che gli occorre senza l’aiuto di nessuno”.