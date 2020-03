Il 4 marzo nasceva Lucio Dalla, festa a Gaeta a bordo di Brilla & Billy

GAETA – Oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 77 anni. Ed è per questo che il comune di Gaeta ha organizzato a bordo dello storico Yacht del cantautore bolognese, acquistato lo scorso anno dall’armatore d Formia Gianni Gargano, una serata di amarcord. Molte delle canzoni di Dalla, infatti, sono nate a bordo di Brilla & Billy, che è anche stato uno studio di registrazione galleggiante dove sono nati pezzi visionari, che hanno fatto la storia della musica italiana.

L’evento in programma a partire dalle 17 ad ingresso libero è fatto di musica e di ricordi e consentirà al pubblico di salire a bordo dell’imbarcazione: “Si preannuncia una serata emozionante – commenta il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano – nel corso della quale, attraverso le splendide ed emozionanti melodie e brani di Lucio Dalla, avremo modo di ripercorrere le tappe dell’amato cantautore“. Un legame particolare quello con Gaeta non solo per la presenza di Brilla&Billy, ma perché Lucio Dalla amava frequentare la città pontina.