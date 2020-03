Sperlonga festeggia i 100 anni di Zia Flora, sindaca per un giorno

SPERLONGA – Sindaca per un giorno. Lei è Flora Fusco, sarta di professione, che compie oggi 100 anni e Sperlonga la città in cui è nata e ha vissuto la festeggia come nelle grandi occasioni. Presenti il comitato centro anziani del Comune di Sperlonga e la Giunta Comunale con il sindaco Armando Cusani (con lei nella foto) che l’ha omaggiata del titolo di prima cittadina per un giorno.

“Sebbene il fisico sia debilitato dal trascorrere del tempo, la sua mente è lucida, ed è bello trascorrere le giornate in sua compagnia, perché ricorda una Sperlonga, una vita e tradizioni che ormai non ci sono più”, assicurano dall’Amministrazione.