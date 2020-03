Coronavirus, a Latina e provincia i cinema restano aperti

LATINA – “Tutti i cinema di Latina resteranno aperti”. Lo annunciano i gestori dopo una riunione presa collegialmente con la categoria a livello regionale, invitando gli spettatori a godersi i film in programmazione in questo periodo: “Garantiremo le prescrizioni dettate dal Ministero della Salute, ovvero la distanza di un metro tra i posti, diminuendo il numero di biglietti venduti. Come gli altri cinema di Roma e del Lazio anche nelle sale pontine adotteremo tutte le precauzioni necessarie”, spiega Gianluca Calcagnini del cinema Oxer che citando Elio Germano vincitore dell’Orso d’argento come miglior attore alla Berlinale con il film Volevo Nascondermi dice: “Il cinema antidoto al virus”.