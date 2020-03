Una ditta artigiana di Sabaudia pianta 200 alberi in Camerun

SABAUDIA – Ha piantato 200 alberi di cacao in Camerun per contribuire all’abbattimento di CO2, la Derma Viridis, un’azienda artigiana di Sabaudia (nata in collaborazione con Barbara Righini di “Sai Cosa Ti Spalmi”) che si occupa di Dermocosmesi. Un modo per “festeggiare” la sua nuova linea, Planty, tutta naturale, “che si fa portavoce dello “Slow Em-Pact”, impatto empatico lento, perché la formulazione di un cosmetico non può prescindere dal suo impatto ambientale e cutaneo”, spiegano Francesca e Federica, ideatrici del progetto di cosmesi ecodermocompatibile.

“Abbiamo scelto di unirci a Treedom, la piattaforma web che da quasi 10 anni si occupa della piantumazione di alberi nel Mondo in un progetto di sensibilizzazione al problema delle emissioni conseguenti al nostro stile di vita e alle azioni che quotidianamente mettiamo in pratica – spiegano ancora le due giovani imprenditrici – Per ridurre la quantità di gas serra presenti nell’atmosfera cosa possiamo fare, oltre che ridurre le emissioni? Piantare alberi che assorbono CO2 e questo abbiamo scelto di fare”.

La presentazione di Planty si terrà in diretta Fb l’8 marzo alle 16 sulla pagina Latte&Luna.