Latina, stop alle visite di marzo al Giardino di Ninfa

LATINA – le nuove disposizioni sul Covid-19 fermano anche il Giardino più bello, quello di Ninfa. “Si informano i visitatori che hanno prenotato la visita al Giardino di Ninfa nel mese di marzo, che sebbene il Giardino al momento non sia compreso tra i luoghi interdetti, comunque le visite sono sospese a causa del divieto di spostamenti che grava su tutti i Soggetti presenti nel territorio Nazionale (DPCM del 08 e 09 marzo 2020)”, si legge nell’avviso sul sito delle prenotazioni.

“Per quanto riguarda il contributo di visita già acquistato – avvisa la Fondazione Caetani – verrà inviata via email a tutti coloro che si sono prenotati per le date di marzo, con un codice che permetterà di fruire la prenotazione in altra data, a propria scelta, secondo il calendario disponibile sul sito: www.giardinodininfa.eu / www.frcaetani.it