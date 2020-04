Anziana deceduta a Fondi, salgono a 14 i decessi. Sei nuovi contagi

LATINA – Una paziente deceduta e sei nuovi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Latina: due a Terracina, due a Fondi uno a Gaeta e uno a Cisterna. E’ quanto riporta il bollettino della Asl di Latina (riferito al 1 aprile), 304 il totale del pazienti positivi. Tra i nuovi pazienti solo uno è stato ricoverato, mentre gli altri vengono trattati a domicilio. Colpiti ad oggi 23 dei 33 comuni pontini con dieci cittadine che resistono senza che si sia ancora registrato un solo caso. Sono Ponza e Ventotene, Priverno, Prossedi, Sonnino, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Campodimele e Castelforte.

Ieri si è purtroppo registrato anche un nuovo decesso il quattordicesimo in provincia di Latina, quinto a Fondi dove non ce l’ha fatta a superare il virus una donna di 83 anni di Fondi spentasi al Goretti dove era ricoverata. Le condizioni dell’anziana che aveva patologie pregresse erano andate peggiorando e dopo il ricovero dalla Rsa nella quale si trovava, al San Giovanni di Dio di Fondi, da due settimane circa si trovava all’ospedale di Latina Goretti.

I pazienti negativizzati sono attualmente 30, dei quali 12 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 18 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono 1.961 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 3.228 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (13), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (71). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.