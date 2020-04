Lazio, 3095 casi di Covid-19, ricoverato il 36% dei contagiati, il 6% in terapia intensiva. 169 persone non ce l’hanno fatta

Dalla coppia cinese contagiata e ricoverata allo Spallanzani (entrambi i coniugi sono guariti) a ieri (31 marzo) sono stati oltre tremila (3095) i casi di positività al Covid accertati nel Lazio. La Regione ha fatto oggi il punto della situazione in una conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, tra i pazienti guariti; del vicepresidente, Daniele Leodori, e dell’assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria, Alessio D’Amato, rendendo evidenti in alcune slide le percentuali utili a capire la portata e le dimensioni dell’infezione che si è manifestata in maniera progressivamente crescente dalla fine di febbraio.

Grazie ai 337 pazienti negativizzati, sono 2758 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 1450 sono in isolamento domiciliare, 1131 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 177 sono ricoverati in terapia intensiva. Non ce l’hanno fatta 169 pazienti. In totale sono stati esaminati 3264 casi..