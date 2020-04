Contagi, ancora casi al San Michele Hospital di Aprilia

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi entrambi rilevati al San Michele Hospital. Salgono così a 11 i pazienti della struttura sanitaria di Aprilia. Una donna è stata trasferita in ospedale, per l’altra, un’operatrice, sono stati disposti circa 70 tamponi di persone con cui è venuta a contatto prima di conoscere la sua condizione e indossando i dispositivi di protezione. I casi positivi sono ora 502 in provincia di Latina.Minimo per i ricoveri, in tutto 59, 263 i guariti.

I pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva del Goretti sono due. Complessivamente, sono 674 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 8.347 persone hanno terminato il periodo di isolamento.