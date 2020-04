Coronavirus, altri 4 nuovi positivi ad Aprilia, Maenza e Sermoneta

LATINA – Altri due casi ad Aprilia, uno a Maenza e uno a Sermoneta. Quattro in tutto i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore, alcuni dei quali riguardano nuovamente l’ultimo cluster scoperto, quello del San Michele Hospital. Sono 506 i casi totali di contagio da Covid-19 in provincia di Latina, 59 i ricoverati, aumentano ancora i guariti che sono più della metà dei pazienti trattati: 275

Complessivamente, sono 659 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 8.551 persone hanno terminato il periodo di isolamento.