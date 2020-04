La Banda della Migliara lancia la Seconda stagione: “Ironia per rendere le giornate meno pesanti”

LATINA – Il coronavirus stimola la creatività e la clausura forzata offre il tempo di dedicarsi a progetti rimasti in stand by. E’ il caso della Banda della Migliara. Oggi è uscito il trailer e domani alle 21 sul canale You Tube sarà disponibile il primo episodio della seconda stagione della serie tutta pontina diretta da Paolo Toselli, nata per ironizzare sui cattivi.

“Volevamo dare il nostro piccolo contributo a questi giorni di quarantena. Pensiamo che anche la chiave dell’ironia possa contribuire a rendere le giornate meno pesanti. Tanti gli attori e le realtà che hanno sostenuto l’impresa. Agiamo contro l’estetica della criminalità che invece di spegnersi è diventata internazionale: da Gomorra, alla Casa di Carta alle serie sudamericane. In questa stagione ci saranno nuovi cattivi e vari misteri che saranno risolti in parte in questa serie e chissà, forse in una terza”, anticipa Graziano Lanzidei, tra gli ideatori.

