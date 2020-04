Coronavirus, il post del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Latina

LATINA – Hanno scritto un post e lo hanno pubblicato sulla pagina Fb La città dei bambini, che accoglie contributi e notizie a tema provenienti da tutto il mondo. Sono gli eletti nel Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Latina che si erano insediati da poco, ma che a causa del coronavirus hanno dovuto sospendere la loro nuova esperienza e restare a casa. Ecco il loro post con qualche consiglio.

“Da parte del consiglio delle bambine e dei bambini di Latina. Vi auguriamo di stare bene in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere a casa per il coronavirus.

Speriamo bene, non speriamo male come al solito!

Se non ce la fate più a rimanere a casa non fate come me che ho spezzato un righello sulla mia scrivania, cercate di sfogarvi in altre cose: giocare, leggere bei libri, fare videochiamate con gli amici, con i nonni e i familiari; fare i dolci con la mamma; suonare uno strumento; disegnare; scrivere lettere e cantare le canzoni; pitturare e giocare con i propri animali.

Vi abbiamo scritto per darvi una specie di sollievo che vi sostiene il morale e vi fa stare tranquilli. Speriamo di esserci riusciti almeno un pochino”.