Lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti fa gli auguri ai suoi concittadini

LATINA – Trascorriamo la Pasquetta a casa, così come fatto per Pasqua. E’ il messaggio lanciato in queste ore dallo scienziato di Latina Ennio Tasciotti che fa gli auguri ai suoi concittadini e ricorda: «Sappiamo come combattere il coronavirus, sono allo studio 50 vaccini, non cediamo proprio mentre appare in calo». Qui il suo video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Latina.