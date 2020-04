Coronavirus, minimo storico per i ricoverati a Latina: sono 67. Scoperti sette nuovi contagi

LATINA – Minimo storico per i ricoverati per Covid 19 in provincia di Latina. Con 67 pazienti contagiati presenti nelle strutture sanitarie pontine e 136 guariti, sono in aumento i casi che possono essere trattati a domicilio. Dei 7 nuovi casi positivi registrati oggi rispetto alla giornata di ieri, per tutti è stato disposto il trattamento a domicilio.

I casi sono distribuiti nei comuni di: Fondi (3), Latina (1), Aprilia (1), Formia (1), Cori (1). Non si sono registrati nuovi decessi. Sono in tutto 466 i casi emersi fino ad oggi, quattro i più gravi ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti. Complessivamente, sono 758 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 6.653 persone hanno terminato il periodo di isolamento.