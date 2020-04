Coronavirus, sette nuovi contagi tra Latina e il nord della provincia

LATINA – Cala la pressione sulle strutture sanitarie della provincia di Latina ora dimezzata rispetto al periodo clue del virus. I nuovi casi restano di poco sotto la decina e con 7 positivi in più rispetto a ieri, di cui 5 trattati a domicilio. I casi registrati sono a Cisterna che o ne ha due, e uno per ciascun comune a Latina, Sermoneta, Cori, Sabaudia, Aprilia. I casi totali sono 459, 75 i ricoverati, 133 i negatizizzati. E fortunatamente nessun nuovo decesso. Quattro i pazienti ricoverati nella Terapia intensiva del Goretti sono quattro.

Complessivamente, sono 800 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 6.460 persone hanno terminato il periodo di isolamento.