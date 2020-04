Film di Peso, slitta a dopo l’estate il festival dedicato al tema della nutrizione

LATINA – Si terrà il 18 e 19 settembre 2020 la quarta edizione dello Short Film Festival Filmdipeso, concorso a tema promosso dal Bariatric Center of Excellence di Sapienza Università di Roma – Polo Pontino e dedicato a cortometraggi e documentari brevi che affrontano la complessità delle tematiche relative a nutrizione, alimentazione, cibo, obesità e disturbi alimentari. Sono 16 le opere entrate nella short list per l’edizione 2020 che saranno proiettate durante il Festival presso il Cinema Oxer di Latina. Il 19 settembre saranno proclamati i vincitori.

Lo slittamento è stato causato naturalmente dall’emergenza sanitaria Covid-19, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.

I titoli dei 16 cortometraggi in gara, selezionati tra i moltissimi arrivati dall’Italia e dall’estero sono pubblicati sul sito www.filmdipeso.it.