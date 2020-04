Formia, parroco di Penitro celebra la Messa di Pasqua violando i divieti

FORMIA – Una Messa celebrata a Penitro di Formia nella Chiesa del Buon Pastore a Pasqua e una decina di fedeli che prendono l’ostia in violazione delle norme sul contenimento del contagio e in barba alle chiese chiuse. E’ tutto in un video inviato a Canale 5, che ha portato oggi la troupe di Striscia la Notizia nel sud Pontino.

“Questa mattina alle ore 11:30 Jimmy Ghione si è presentato in Comune per rivolgermi alcune domande in qualità di Sindaco – racconta la prima cittadina Paola Villa – Qualcuno, infatti, ha inviato un video alla redazione di Striscia. La mia risposta è stata piuttosto semplice e cioè avvisare Prefettura e Questura, non prima di aver chiamato doverosamente l’Arcivescovo per informarlo dell’accaduto, questo è quanto deve fare un Sindaco”.

Alla sindaca però non è andata giù la modalità e il processo mediatico innescato dalla scelta di inviare al programma satirico le immagini invece di fare una segnalazione alle autorità locali: “Mi sono chiesta se non fosse stato più giusto e, forse anche più normale, che quel video fosse stato inviato direttamente al Sindaco o alle Autorità competenti, invece di esporre al pubblico ludibrio un parroco e la sua Comunità. Ciò non avrebbe garantito affatto l’impunità ai responsabili, ma avrebbe garantito un trattamento, consentitemelo, di reale umanità”.

Per il Comune infatti “il parroco ha sbagliato, e la tutela della salute pubblica ha la priorità… ma – scrive Villa – avrei potuto ascoltare le sue motivazioni, come è avvenuto in altre situazioni simili, coadiuvata anche dal Vice Questore. Situazioni dove nessuno è rimasto impunito ma nessuno è stato messo pubblicamente alla berlina. Invece no. Invece l’autore del video ha deciso che la Comunità di Penitro ed il suo Parroco subissero un processo mediatico. La mia domanda è semplice: Perché?”, conclude la sindaca.